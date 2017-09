El 'Cheshire' será reparado en un puerto de la Península

El armador del buque Cheshire, la compañía Bibby Line Limited, ha asegurado este domingo que su barco descargará los residuos del fertilizante que llevaba en sus bodegas y reparará el barco en un puerto de la Península Ibérica, aunque no ha especificado si será español o portugués.



Esta decisión se ha tomado porque Canarias carece de una planta de tratamiento de residuos como los que tiene descargar el barco británico, ha asegurado la compañía a la agencia Efe. El Cheshire se desplazará a su nuevo destino arrastrado por los remolcadores que lo acompañan en estos momentos.



El pasado 14 de agosto el barco quedó a la deriva, tras ser evacuados sus 24 tripulantes por el riesgo que corrían a causa de un incendio declarado en su carga de fertilizantes (40.000 toneladas de nitrato de amonio) dos días antes, el 12 de agosto, cuando navegaba a unas 60 millas de Gran Canaria.

Durante más de 20 días, el Gobierno de Canarias no dio explicaciones y se limitó a activar el Plan Especial de Protección Civil por Contaminación Marina (Pecmar) cuando el buque se aproximó a unas 14 millas de sus costas. En todo este tiempo, la empresa Resolve Marine ha llevado a cabo las labores de enfriamiento de las bodegas hasta que finalmente la temperatura del barco y las condiciones meteorológicas permitieron a los técnicos subir a él.



El armador del buque insiste en que "no hay riesgo de contaminación" ni de "hundimiento" y en que tardará unos seis o siete días en llegar a su puerto de destino navegando a una velocidad de 5 nudos, un camino que ya ha emprendido.

A pesar de que el Ejecutivo regional ha insistido en que se encontraba en continuo contacto con los organismos competentes, estos días no ha respondido a preguntas concretas sobre el cargamento del buque, su estado o sus peligros. No fue hasta el miércoles pasado cuando miembros del Gobierno dieron una rueda de prensa solicitando información y asegurando que no querían que el buque se acercara a sus costas.



Hasta el pasado viernes, el presidente regional, Fernando Clavijo, no compareció por este asunto, reiterando en todo este tiempo que no tenía competencias. Además, este sábado Coalición Canaria pidió que el ministro de Fomento explique en el Senado la situación del Cheshire, cuando hasta Capitanía Marítima había confirmado que o existía riesgo de contaminación ni de hundimiento.