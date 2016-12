Detenida en Fuerteventura una persona por estafa continuada en la venta de viajes

La Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a una mujer de iniciales A.V., de 37 años y nacionalidad extranjera, como supuesta autora de una serie de estafas continuadas relacionadas con la venta de billetes de avión y cruceros, que alcanzan la cantidad de 15.000 euros.



La Comandancia de Las Palmas comunica este miércoles que la investigación se inició el pasado mes de octubre tras presentarse varias denuncias tanto en las dependencias de la Guardia Civil como de la Policía Local de Pájara sobre una presunta estafa generalizada en la venta de billetes de viajes.



Los agentes recogieron la información de los denunciantes y realizaron las gestiones para localizar a otros posibles perjudicados, detectando hasta la fecha a unas 20 afectados por la estafa, aunque siguen trabajando en el caso porque no descartan que aparezcan nuevas víctimas del engaño.



La supuesta autora de la estafa, tras ganarse la confianza de las víctimas, a las que ofrecía condiciones inmejorables y una larga, a la vez que ficticia, trayectoria profesional, les solicitaba el abono de los programas de viaje concertados con la urgencia propia de no perder las magnificas condiciones ofertadas por ella.



Una vez que se hacía con el dinero, emitía documentos falsificados que embaucaban a los compradores hasta que, ya en el aeropuerto se percataban de la estafa sufrida.



Con todo, algunos de los perjudicados llegaron a viajar a sus lugares de destino, pero al emprender el regreso se percataban de que no tenían billete de vuelta.



La Comandancia destaca el caso concreto de un viaje de menores, organizado por una escuela de surf a Brasil, que iba a desarrollarse en fechas navideñas y que fue el detonante e iniciador de la investigación.



Tras reunir los suficientes indicios sobre los delitos de estafa cometidos, los agentes localizaron y detuvieron a la sospechosa en el municipio de Pájara, quien pasó a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario.



Para evitar estafas en la compra de billetes para viajar, la Guardia Civil aconseja, entre otras precauciones, que se desconfíe siempre de las grandes ofertas o chollos realizados por un comercial que se ponga en contacto con el comprador y que vaya a buscarle.