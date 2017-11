Domingo con lluvias débiles en Canarias

Las lluvias débiles predominarán este domingo a primeras horas en el norte de las islas de mayor relieve, en una jornada con temperaturas sin cambios y viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste.



En el mar habrá nordeste fuerza 3 o 4 arreciando a fuerza 5 en costas noroeste y sureste. Marejada, localmente fuerte marejada en costas noroeste y sureste. En costa oeste, variable fuerza 1 a 3, marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro.



La predicción del tiempo por islas para mañana es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 17 25



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 19 25



GRAN CANARIA



En el norte y el nordeste, nuboso o cubierto con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 24



TENERIFE



En el norte y nordeste, nuboso o cubierto con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 20 25



LA GOMERA



En el norte y nordeste, nuboso o cubierto con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 20 25



LA PALMA



En el norte y nordeste, nuboso o cubierto con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 20 24



EL HIERRO



En el norte y nordeste, nuboso o cubierto con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 17 21