NC califica de "operación de maquillaje" la visita del ministro de Fomento a La Aldea

Nueva Canarias ha calificado este jueves de "operación de maquillaje" la visita que ha realizado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a las obras de construcción de la nueva carretera de La Aldea , en Gran Canaria, porque considera que solo ha servido para que "se haga la foto".



"El ministro ha venido aquí para poco más que hacerse la foto, pero no ha resuelto el problema de aislamiento que sufren miles de personas en este municipio. Nosotros no participamos en operaciones de maquillaje", asegura el diputado de NC Pedro Quevedo, que renunció a participar en esa visita a las obras.



Quevedo subraya que tanto él, en el Congreso, como su compañera María José López Santana, en el Senado, continuarán defendiendo la carretera de La Aldea y exigirán que los próximos presupuestos del Estado cuenten con una partida finalista para terminar esas obras.



Los parlamentarios nacionalistas lamentan, además, que "después de cinco años de insistencia sobre la necesidad de financiar esta infraestructura fundamental", la respuesta sea "una visita casi turística de un ministro del mismo Gobierno que es el responsable de este abandono inaceptable".



La senadora María José López Santana critica, asimismo, que De la Serna no llegara a visitar la localidad de La Aldea y que continuara en una posición que considera "inmovilista".