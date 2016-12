Vientos fuertes en La Palma y El Hierro y posibilidad de calima en la provincia de Las Palmas

Las rachas de viento muy fuertes, de hasta 75 kilómetros por hora, predominarán este viernes en El Hierro y La Palma, en una jornada con cielos cubiertos, lluvias débiles, que podrán ser más intensas en esas dos islas, y en la que no se descarta calima en las más orientales.



Las temperaturas permanecerán sin cambios y el viento soplará del nordeste girando a este, con intervalos fuertes.



En el mar habrá este o nordeste fuerza 5 o 6, amainando por la mañana a 4 o 5, excepto en el norte. Fuerte marejada localmente gruesa, disminuyendo a fuerte marejada. En costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla o rizada. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a dos metros.



La predicción del tiempo por islas para este viernes es la siguiente:



Lanzarote



Nuboso de nubes medias y altas. No se descarta presencia de calima. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste girando a este con intervalos de fuerte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 15 - 21



Fuerteventura



Nuboso de nubes medias y altas. Baja probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el extremo sur. No se descarta presencia de calima. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 17 - 21



Gran Canaria



Nuboso de nubes medias y altas. Baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en vertiente sur. No se descarta la presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios, o máximas en ligero descenso. Viento del nordeste girando a este con intervalos de fuerte, más intenso en costas norte y sur, medianías y cumbres. Variable flojo en costas oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 18 - 22



Tenerife



Nuboso de nubes medias y altas con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, o máximas en ligero descenso. Viento del este con intervalos de fuerte en extremos nordeste y noroeste y costa sureste, así como en zonas altas. Variable flojo en costas suroeste. En altas cumbres del Teide, viento del este aumentando a fuerte durante la mañana.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 17 - 22



La Gomera



Nuboso de nubes medias y altas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del este con intervalos de fuerte, más intenso en costa sur. Variable flojo con brisas en costas oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de la Gomera 18 - 23



La Palma



Nuboso de nubes medias y altas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en vertiente sur. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este con intervalos de fuerte. Variable flojo en costa oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de La Palma 17 - 22



El Hierro



Nuboso de nubes medias y altas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en vertiente sur. Temperaturas sin cambios. Viento del este con intervalos de fuerte. Variable flojo con brisas en costas oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 13 - 17