Tres carreteras del centro de Gran Canaria permanecerán cerradas hasta este lunes

El Cabildo de Gran Canaria mantendrá cerradas hasta este lunes tres carreteras del centro debido a la granizada y al peligro que entraña conducir con hielo. No obstante, aclara que no está previsto que se suspendan las clases y se espera que la situación remita en las próximas horas.

Las carreteras que permanecerán cerradas son la 150 de Cruz de Tejeda a Pinos de Galdar, la 21 de Cueva Corcho-Artenara, y la 220 de Hoya Pineda desde el cruce con la 222 hasta la 21.

La Corporación Insular abrió en la mañana de este domingo todas las carreteras cerradas el sábado, pero la granizada ha obligado a cerrar y abrir las de la cumbre dependiendo de la situación, hasta que por último deben permanecer cerradas estas tres, siempre por la peligrosidad para la conducción.

El Cabildo recuerda que en jornadas como estas es preferible no salir y, de hacerlo, aparcar solo en zonas adecuadas para no entorpecer el paso, evitar atascos y evitar, sobre todo, accidentes y atropellos. Con todo ello, disminuyen las incidencias y se facilita la atención de las que sucedan. Finalmente no se han producido incidentes de relevancia, por lo que el Cabildo agradece la colaboración ciudadana.

Además, señala que el granizo se puede confundir a veces con nieve, pero hay que tener en cuenta que para la conducción no igual y es aún más peligroso por los deslizamientos que conllevan las placas de hielo.

No hay previsión de que las precipitaciones se traduzcan en una considerable recogida de agua en las presas, extremo del que informará el Cabildo tras la toma de medidas a primera hora del lunes.

Las vías que este domingo quedaron abiertas tras pasar la noche cerrada fueron la 130 de Cazadores, GC-120 de Ingenio a Cazadores, la GC-134 y GC-135 de subida a Los Pechos, y la GC-600 del Cruce de Cueva Grande hasta Ayacata, además de la GC-150 del Cruce de los Llanos a Cruz de Tejeda que se quedará cerrada hasta el lunes.

Los servicios de Medio Ambiente, Emergencias, Aguas y Carreteras del Cabildo, así como los servicios municipales, Cruz Roja, Protección Civil, policías locales, bomberos, Consorcio de Emergencias, fuerzas de seguridad del Estado y 112 del Gobierno canario siguen actuando donde lo requiere la situación y permanecen atentos en todo momento.

Las redes del Cabildo en Twitter @GranCanariaCab y @Carreterasgc informan de cualquier incidencia o cambios y el perfil de Facebook del Cabildo actualiza la información a medida que se producen novedades en un mismo post para que la población disponga de toda la información resumida.