El presidente de NC en Fuerteventura: "La marcha del Womad de la isla se debe a una decisión política"

El presidente de Nueva Canarias en Fuerteventura, Alejando Jorge, ha criticado esta jueves la marcha del festival Womad de la isla, que ha sostenido que se debe a una decisión política del Cabildo, gobernado por CC y PSOE, y no a problemas económicos, como se ha aducido la corporación.



Prueba de ello es que este año gastará más dinero en el Festival Mar Abierto y en el maratón Des Sables que lo que cuesta el Womad, sostiene Jorge en un comunicado.



Según NC, el Cabildo destinó para el Womad 372.752,30 euros, mientras que para el festival Mar Abierto, que se celebrará este año en sustitución de aquel, y la maratón Des Sables, gastará 410.000 euros.



Alejandro Jorge tacha de "tremendo error" la marcha del Womad, que insiste en atribuir a la política de los gobernantes insulares, pese a que "desde el principio el Cabildo ha alegado que el coste era desmesurado y que la institución no se lo podía permitir".



Ya que, "con documentos en mano, se puede asegurar que el Cabildo ha invertido más dinero en el festival Mar abierto y en la maratón Des Sables que lo invertido en el Womad", insiste.



Y concluye que el actual gobierno insular "ni cree ni creyó nunca en el Womad, y si no se cree es imposible que pueda realizarse", y ha criticado que "ni siquiera aceptaron encargar un estudio sobre el impacto económico que el festival provoca en Fuerteventura y tampoco escucharon al Ayuntamiento de Tuineje, ni a los comerciantes y vecinos del municipio y de la isla".