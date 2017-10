La calima y las altas temperaturas seguirán este sábado en Canarias, aunque se prevé un ligero descenso en las islas orientales, en una jornada con viento del este a sureste flojo con brisas y del sur con rachas fuertes en La Graciosa, costas oeste y norte de Lanzarote y Fuerteventura y cumbres del resto de islas.



En el mar habrá norte o nordeste fuerza 2 a 4. marejadilla. mar de fondo del norte en torno a 1 metro. en costa suroeste, variable 2 o 3 y rizada.



La predicción por islas para este sábado es la siguiente:



Lanzarote



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del sudeste flojo, más intenso en las costas oeste y norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 23 33



Fuerteventura



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del sudeste flojo, más intenso en las costas oeste, norte y extremo sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 23 33



Gran Canaria



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más marcado en zonas altas. En costas, viento variable flojo, con predominio de las brisas. En medianías y cumbres, viento del sudeste moderado



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 24 30



Tenerife



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más marcado en zonas altas. En costas, viento variable flojo, con predominio de las brisas. En medianías y cumbres, viento del sudeste moderado



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 24 31



La Gomera



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo, con predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 24 32



La Palma



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso. En costas, viento variable flojo, con predominio de las brisas. En medianías y cumbres, viento del sur moderado



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 23 32



El Hierro



Nuboso de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo, con predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 24 30