Canarias seguirá este lunes con cielos nubosos y lluvias débiles

Los cielos nubosos y las lluvias débiles continuarán este lunes en el norte de las islas, en una jornada con temperaturas máximas en ligero descenso y mínimas en ligero ascenso y viento del norte flojo que girará a nordeste moderado por la tarde.



En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5 localmente fuerza 6 en el extremo norte. Fuerte marejada. en costa suroeste, variable fuerza 1 a 3, marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo por islas para este lunes es la siguiente:



Lanzarote



Intervalos nubosos de nubes bajas matinales tendiendo a poco nuboso con algún intervalo de nubes altas durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 30 a 40 km/h con intervalos de fuerte entre 41 a 50 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 19 26



Fuerteventura



Intervalos nubosos matinales, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h con intervalos de fuerte entre 41 a 50 km/h, durante las horas centrales del día en la Penínusla de Jandía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 20 25



Gran Canaria



En el norte y el nordeste, predominio de cielos nubosos a cubiertos, con probabilidad de lluvias débiles, principalmente durante la primera mitad del día. En el resto, poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 30 a 40 km/h con intervalos de fuerte entre 45 a 55 km/h en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo y con predominio de brisas durante las horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 24



Tenerife



En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h con intervalos de fuerte entre 45 a 55 km/h en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo, con predominio de brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 20 24



La Gomera



En el norte, intervalos nubosos matinales con baja probabilidad de lluvias en general débiles, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h con intervalos de fuerte entre 41 a 50 km/h, en vertiente noroeste. En costas sur, variable flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 20 25



La Palma



En el norte y este, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias en general débiles. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 30 a 40 km/h con intervalos de fuerte entre 41 a 50 km/h en vertientes noroeste y sudeste, así como en zonas de medianías. En costas suroeste, variable flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 18 22



El Hierro



En el norte, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles, abriendo claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 30 a 40 km/h con intervalos de fuerte de 45 a 60 km/h en vertientes noroeste y sudeste. En costas suroeste, variable flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 17 21