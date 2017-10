La Fiscalía pide 34 años de cárcel para un hombre que abusó durante seis años de su hija de diez

La Fiscalía solicita una pena de 34 años de cárcel y una indemnización de 120.000 euros para un hombre que abusó sexualmente de su hija de 10 años entre 2001 y 2006 en Gran Canaria, lo que causó a la menor una secuelas psíquicas por las que precisa de terapia psicológica.



El Ministerio Fiscal afirma en sus conclusiones provisionales, que defenderá en la vista oral que celebrará por esta causa la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas el próximo 24 de octubre que el procesado comenzó en 2001 a someter a tocamientos sexuales a su hija para "satisfacer sus instintos lascivos y lividinosos".



Los tocamientos continuaron durante los años siguientes y a ellos se sumaron penetraciones, si bien la menor consiguió repeler algunas.



En una ocasión, la menor llegó a recriminar a su padre el trato que le daba, una objeción a la que éste contestó diciéndole: "Ya no me dejas ni darme placer", según sostiene la Fiscalía.



El domicilio familiar fue el lugar donde ocurrieron los hechos que se imputan al acusado: seis delitos de abuso sexual, uno de ellos continuado, y uno más de exhibicionismo, en el que el Ministerio Público estima que concurre en el procesado la agravante de parentesco en la modalidad de ascendiente.



Además de las penas de cárcel y la indemnización, el fiscal solicita que el acusado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años.