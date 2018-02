Albert Oliver, baja en la selección española al terminar la Copa del Rey con problemas físicos

El base del Herbalife Gran Canaria Albert Oliver ha causado baja en la concentración de la selección española de baloncesto tras haber terminado la Copa del Rey con problemas físicos y su puesto será ocupado por el ala-pívot Alex Suárez, del Tecnyconta Zaragoza.



Así lo ha confirmado el propio seleccionador nacional, Sergio Scariolo, este lunes en Guadalajara, donde ha quedado concentrado el equipo.



Los 16 jugadores y el cuerpo técnico de la selección se concentraron para preparar los dos próximos partidos clasificatorios, el viernes en Minsk ante Bielorrusia y el lunes en Zaragoza contra Montenegro.



"El objetivo ahora es volver a conjuntarnos y repasar conceptos de juego", comenzó Scariolo, quien resaltó la importancia del triunfo en los choques de la primera 'ventana', porque además fue "contra rivales que tienen toda la pinta de poder seguir en la segunda fase; son victorias que se arrastrarán en la fase sucesiva".



El seleccionador, quien advirtió que "la tranquilidad siempre es relativa en deporte", indicó que España ya no tiene la ventaja de haber comenzado su preparación para estas ventanas FIBA mucho antes que sus rivales.



"Ya no empezamos de cero, ellos también tienen los equipos más formados y compactos, han trabajado y jugado juntos, igual que nosotros, y seguro que subirán su nivel respecto a noviembre", dijo.



"Los dos partidos de la primera ventana nos dieron un valor añadido como grupo que antes no teníamos, porque hasta entonces no habíamos coincidido; la cohesión y la química que se estableció y el funcionamiento como equipo son una base y un punto de fuerza para competir", añadió Scariolo.



"Son jugadores con una trayectoria bastante consolidada en la ACB, con tablas y experiencia, que nunca han podido entrar en la selección porque delante han tenido auténticos fenómenos", apuntó Sergio Scariolo.



El entrenador de la selección española manifestó que la Copa del Rey disputada este fin de semana en Gran Canaria ha mostrado "un gran nivel de competición, partidos igualados y entretenidos y buen baloncesto, con jugadores españoles que han tenido en diferentes momentos un alto nivel de protagonismo".



"Ha sido una Copa divertida, que además ha dicho cosas, a nivel de baloncesto, de cara a lo que resta de temporada", añadió Scariolo, cuyo equipo trabajará en el Multiusos Aguas Vivas de Guadalajara hasta que se traslade a Minsk el jueves.