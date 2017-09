Balvin: "En la Supercopa el conjunto mostró el camino a seguir en la Liga"

El pívot checo del Herbalife Gran Canaria, Ondrej Balvin, ha señalado hoy que en la pasada Supercopa su equipo "mostró el camino que hay que seguir" durante la Liga Endesa, que el equipo isleño comenzará este domingo por la mañana recibiendo al recién ascendido Gipuzkoa Basket.



En rueda de prensa, Balvin ha apuntado que el Granca llega bien a este debut liguero y que todos los jugadores tienen muchas ganas de que este se produzca.



"Pienso que en esta Liga no habrá un partido fácil y, aunque a lo mejor algún equipo pueda parecer menos fuerte, habrá que respetarlo, porque, si no, te puede ganar. Por ello, tendremos que luchar igual ante el Gipuzkoa que frente al Real Madrid", señaló.



El internacional checo considera que el conjunto vasco "se ha reforzado muy bien", aunque confía en demostrar que tienen "mejor plantilla que la de ellos".



"Ya en la Supercopa tanto Valencia como nosotros pudimos ganar el título, aunque ellos tuvieron más suerte, pero nosotros mostramos el camino que queremos seguir en la Liga", reveló.



El espigado jugador, de 25 años, resaltó que pese a la buena labor desarrollada en la Supercopa, los equipos aún estaban en periodo de adaptación.



"Hicimos muy buen papel ante el Real Madrid y el Valencia, pero estábamos en pretemporada y los jugadores de los distintos equipos no teníamos aún tanta química entre nosotros. Durante la temporada será diferente, porque ya nos conoceremos bien todos", comentó.



En el plano personal, ha dicho que se encuentra "bien para comenzar a jugar", porque se le han pasado las molestias en los tobillos y ahora necesita trabajar con el preparador físico del equipo "para aumentar aún más el ritmo".