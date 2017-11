Llompart: "Me adaptaré rápido al Canarias porque vengo del Valencia Basket con Txus Vidorreta"

La nueva incorporación del Iberostar Tenerife para suplir la ausencia por lesión de Ferrán Bassas, Pedro Llompart, ha asegurado que agradece al club que haya pensado en él y que tiene "muchas ganas de encontrarme con el equipo y aprender los sistemas para poder ayudar desde el primer día".



En declaraciones a la web de la entidad lagunera, Llompart cree que la adaptación "va a ser rápida porque vengo de Valencia de estar con Txus Vidorreta, que tiene un sistema de juego muy parecido al Iberostar Tenerife, tanto defensivo como ofensivo".



"Estoy muy contento con el fichaje porque a mí me permite seguir compitiendo al máximo nivel aunque sea un contrato temporal. Quería además desearle a Ferrán Bassas una buena recuperación. Voy a hacer todo lo posible para cumplir las expectativas y ayudar al equipo en todo lo que necesite y me pida el entrenador", aseguró el base.



El técnico, Nenad Markovic, ha asegurado que Pedro es "un fichaje contrastado que nos dará seguridad", y que tiene el perfil idóneo para sustituir a Ferrán mientras el de Badalona se recupera de su lesión.



"Estábamos preocupados porque no es solo que nos falta Ferrán, es que Davin y Rodrigo se estaban cargando de minutos y ahora tenemos muchos partidos fuera de casa seguidos", se congratuló Markovic.



Para el técnico, Pedro es un "jugador de los que no hay muchos en el mercado, contrastado, que estaba con el Valencia hasta hace poco y que está en forma. Pensamos que nos va a dar más seguridad y mejor trabajo diario estos días que podemos trabajar".



Tras jugar derrotar ayer en Grecia al PAOK en la Liga Campeones FIBA, la expedición aurinegra regresa este jueves a tierras españolas, en donde Pedro Llompart se unirá al equipo en la Península ya camino de Zaragoza, donde los canaristas se medirán el próximo domingo al Tecnyconta (Pabellón Príncipe Felipe, 11:30 hora canaria. en choque correspondiente a la octava jornada.



El grupo de Nenad Markovic se ejercitará este viernes al mediodía a puerta cerrada en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza; y hará lo propio el sábado, ya en el escenario del encuentro del domingo.