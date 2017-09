Pablo Aguilar: "Nuestro equipo debe aprender a no bajar los brazos nunca"

El ala-pívot del Herbalife Gran Canaria Pablo Aguilar ha dicho al término de la final de la Supercopa ante el Valencia que su equipo tiene que "aprender a no bajar los brazos en ninguna circunstancia", así como seguir siempre "nuestro sistema defensivo", que es lo que entrenan cada día y les ha ido bien durante el encuentro.



"Ellos han salido muy fuerte en la segunda parte, sobre todo San Emeterio, que ha estado muy 'enchufado'. Nos ha roto un poco las ideas que teníamos para la defensa, anotando canastas que son muy difíciles para otros y fáciles para él. Ellos se han venido arriba y nosotros hemos ido más a remolque", ha señalado.



Por su parte, su compañero de equipo y capitán Eulis Báez, ha reconocido que deben seguir trabajando "las pequeñas cosas" que hay que mejorar para competir a este nivel.



"Tenemos que aprender a ser duros en los momentos clave, en los que se deciden los partidos. Eso no se aprende de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual", ha revelado.



Mientras, el alero Xavi Rabaseda ha dicho que el Valencia Basket "se metió muy rápido" en el tercer cuarto y eso ha hecho que cambiase la dinámica del encuentro.



"A nosotros nos costaba mucho y ellos cada vez anotaban más fácil. Al final hemos estado cerca, pero no ha podido ser, tras disputar un partido duro y con mucho contacto, en el que el rebote ofensivo ha sido muy importante", ha indicado el alero del Gran Canaria.