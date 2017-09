El rodillo del Ibersotar se impuso al Zaragoza en el segundo tiempo

El Iberostar Tenerife se ha impuesto por 81-69 al Tecnyconta Zaragoza en el partido que ha cerrado el Circuito Movistar de baloncesto disputado en Logroño, donde los canarios se han proclamado campeones de su grupo.



El Iberostar ha ganado un partido después de funcionar como un rodillo en los dos últimos cuartos, con lo que se ha sobrepuesto a un mal inicio de partido; todo lo contrario que el conjunto maño, que protagonizó un comienzo de partido excepcional, pero agotó su pólvora antes del descanso y luego evidenció tener una plantilla menos profunda que su rival.



El Tecnyconta quería olvidar la mala imagen de su primer partido y por ello tuvo un arranque explosivo y pletórico; con una defensa sólida y un ataque efectivo se puso por delante con claridad muy pronto (2-11 en 5 minutos).



De Jong, Barreiro y Michalak jugaban con fluidez y lideraban a un Zaragoza muy metido en el choque; todo lo contrario que el Ibersotar, que simplemente no empezó a la vez el encuentro, como demuestra el que solo anotara tres lanzamientos de campo en diez minutos.



Así, el castigo a los canarios al final del cuarto, 10-23, fue más que merecido.



Pero acabó ahí. El Canarias empezó a jugar desde el inicio del segundo cuarto y a tener fe en cada una de sus acciones, con lo que poco a poco se metió en el partido y empezó a asustar a los aragoneses.



A medida que el Iberostar llegaba al partido, el Tecnyconta evidenciaba más sus nervios, que crecieron al máximo cuando Richotti colocó el 30-33 en el marcado, a tres minutos y medio del descanso.



Pero el verdadero protagonista del equipo de La Laguna fue el bosnio Adin Vrabac -uno de los fichajes del equipo canario-, que anotó siete puntos consecutivos justo antes del descanso para colocar por primera vez a su equipo por delante (37-36).



El Ibersotar Tenerife ya no dejó de ir por delante; alcanzó el descanso con una renta corta (42-38) y desde la reanudación mantuvo un ritmo alto al que el Zaragoza no pudo responder.



Sí lo intentó durante unos minutos y estuvo en el partido durante seis minutos (49-50) liderado por Tomas Bellas, pero en cuanto sus errores en el lanzamiento se multiplicaron, ya no tuvo opciones.



Los canarios, con muy buenos porcentajes y dominio del rebote, se fueron al final del tercer periodo con una renta corta (65-60) pero hicieron su mejor defensa en el inicio del último periodo para colocarse con diez (70-60) y sentenciar el choque.



El Tecnyconta hizo un último esfuerzo pero fue infructuoso ya que enfrente encontró a un rival muy sólido y que mantuvo el ritmo para ganar por 12 puntos (81-69).

Ficha Técnica 81.- Iberostar Tenerife (10+29+23+16): Rodrigo San Miguel, Mike Tobey (21), Tim Abromaitis (10), Adin Vrabac (9), Nico Richotti (8) -quinteto inicial- Adnan Omeragic, Ferrán Bassas (3), Mamadou Niang (7), Fran Vázquez (8), Javier Beirán (6), Davin White (9), Samuel Rodríguez y Bonde Sturup.



69.- Tecnyconta Zaragoza (23+15+20+9): Michal Michalak (11), Jarvis Varnado (10), Jhonatan Barreiro (6), Tomas Bellas (13), Alex Suárez (5) -quinteto inicial- Juanjo Triguero, Nikola Dragovic (3), Sergi García (3), Lovro Mazalin (8) y Nicolas de Jong (10).



Parciales: 13-23, 42-38 (descanso), 65-60 y 81-69 (final).



Árbitros: Peruga, Mendoza y Baena.



Incidencias: Partido del Circuito Movistar de Baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante unos 1.500 espectadores.