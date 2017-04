Pedro Bigas: "La afición no se merece esta imagen, queremos ser el equipo de antes"

Pedro Bigas, defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, ha manifestado este martes que tienen el orgullo herido por la imagen que están ofreciendo, sobre todo en los partidos como visitante, algo que "no se merece la afición", y que están trabajando para cambiarla y volver a ser "el equipo de antes".



El defensa mallorquín ha revelado en rueda de prensa que este lunes mantuvieron una charla con el cuerpo técnico en el que se trató este asunto y fueron "autocríticos", porque "por una cosa u otra" el equipo está dando una imagen que "no beneficia" a nadie, como la ofrecida en Bilbao ante el Athletic (5-1) la semana pasada.



Bigas confía en que el próximo domingo ante el Deportivo Alavés, en el Estadio de Gran Canaria, puedan reconducir la situación después de vivir "un fin de semana duro" con la goleada recibida en San Mamés, en donde el equipo amarillo, a su juicio, "no estuvo como debía".



El zaguero balear ha dicho que el Alavés, finalista de la Copa del Rey, está completando una campaña "extraordinaria", aprovecha "cualquier situación para hacer daño" y "no dejar pensar" al rival, por lo que prevé que el domingo saldrá a intentar "apretar arriba", sabiendo que Las Palmas sale con el balón jugado desde atrás.



Bigas ha añadido que con la permanencia casi garantizada -podría ser matemática el domingo-, la motivación que tienen es "quedar lo más arriba posible" en la clasificación y quieren ponérselo "difícil" a los rivales, pese a tener "los deberes hechos", una situación que hubieran "firmado" con tantas jornadas de antelación.