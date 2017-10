Pedro Bigas dice que Ayestarán quiere que Las Palmas lleve "el peso del partido" y tenga "el balón"

Pedro Bigas, defensa de la UD Las Palmas, ha recordado que el Real Club Celta, rival el próximo lunes, siempre les ha puesto las cosas "muy difíciles" al equipo amarillo y les ha marcado goles "pronto", algo que deberán evitar en el Estadio de Gran Canaria si quieren lograr la victoria.



El central balear ha dicho en rueda de prensa que el cuadro gallego también quiere "llevar el peso del partido y tener el balón", como la filosofía que trata de impartir ahora Pako Ayestarán en Las Palmas, y tendrán que salir "muy enchufados" para evitar encajar goles tempraneros, y después tratar de adelantarse en el marcador.



Bigas, descartado precisamente por Ayestarán en la jornada anterior ante el FC Barcelona por decisión técnica, ha comentado que el técnico guipuzcoano no habló con él para explicarle su exclusión de la lista de convocados.



"No habló conmigo, es una decisión que tomó, respetable, aunque yo estaba disponible; ahora tengo que hacerle ver que se equivoca. Somos muchos centrales, hay mucha competencia, y eso me motiva más para mejorar y seguir trabajando", ha explicado el zaguero.



Bigas cree que el parón en la competición por los compromisos de las selecciones ha venido "muy bien" a la Unión Deportiva no solo para asimilar "las ideas y los mecanismos" de Ayestarán, sino para recuperar a los jugadores lesionados, ya que ahora están todos disponibles.



Por otra parte, el futbolista mallorquín se ha mostrado "orgulloso y contento" por el estreno de su compañero Jonathan Viera con la selección española absoluta, ante Israel en Jerusalén.



"Es un futbolista maravilloso, el lunes lo demostró de nuevo y seguro que irá muchas más veces convocado; me sorprendió porque lo vi muy atrevido, sin ningún tipo de complejos", ha asegurado.

Toda la plantilla disponible

Todos los jugadores han entrenado este martes, a la espera del regreso en las próximas horas de los internacionales Jonathan Viera, Mauricio Lemos, Oussama Tannane y Alen Halilovic.



El técnico del equipo amarillo, Pako Ayestarán, ya puede contar con Vitolo y el centrocampista Sergi Samper, quienes se han incorporado este martes al trabajo con el grupo y han completado el entrenamiento, al igual que lo han hecho el lateral zurdo Dani Castellano y el delantero francés Loïc Rémy.



En la tarde de este miércoles habrá una nueva sesión de entrenamiento en Telde y está previsto que a la misma acuda Jonathan Viera, después de debutar con la selección española absoluta en Jerusalén ante Israel (0-1).



Entre el miércoles y el jueves se espera también la llegada del croata Halilovic, del marroquí Tannane y del uruguayo Lemos, por lo que si los tres regresan en buenas condiciones físicas, Ayestarán podría contar con todo el plantel disponible para el partido del próximo lunes ante el Celta en el Estadio de Gran Canaria.