Samuele Longo asegura que no le llegó ninguna oferta en el mercado de invierno

El máximo goleador del CD Tenerife esta temporada, el italiano Samuele Longo, ha asegurado este miércoles que no tuvo constancia de que llegara ninguna oferta por él durante el mercado de invierno, salvo lo que leyó en los medios de comunicación.



"Estoy muy contento aquí y a mí no me llegó nada", ha dicho el atacante blanquiazul, que reapareció el pasado fin de semana tras casi dos meses lesionado.



El pichichi del CD Tenerife ha relatado que en el partido de Alcorcón se les pusieron "las cosas de cara" con su gol de penalti, pero ha reconocido que tuvieron que "controlar mejor el partido" para llevarse la victoria, aunque "un punto es mejor que nada".



Samuele Longo ha destacado que en las últimas semanas se ha visto "un equipo fuerte y sólido", mientras que ha destacado que quedan "muchos puntos" en juego y que "manteniendo la racha de casa y mejorando fuera" podrán aspirar a remontar en la clasificación.



"Siempre que hay un cambio al principio hay una dinámica nueva y todos quieren dar más. Ahora nos toca a nosotros. Cada entrenador tiene su idea, ahora tenemos que presionar un poco más e intentamos hacer lo que nos pide lo mejor posible", ha recalcado.



Longo ha insistido en que deben "mejorar en varios aspectos", ya que tienen "mucho margen de mejora y calidad, que hay que ponerla en el campo".



"Da igual si es contra el primero o el último. No miro nada de la clasificación, solo a nuestro rival e ir cada partido a por los tres puntos", ha dicho sobre el encuentro de este domingo ante el Lugo.