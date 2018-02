El Sevilla podrá comprar a Roque Mesa por siete millones de euros

El Sevilla FC podría adquirir al futbolista grancanario Roque Mesa a final de temporada si ejecuta la cláusula de compra acordada con el Swansea galés, valorada en siete millones de euros, según ha confirmado este lunes el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.



Roque Mesa fue traspasado el pasado verano desde el club isleño al galés por 12,5 millones de euros, y en el pasado mercado invernal se incorporó al Sevilla en calidad de cedido, previo consentimiento de la Unión Deportiva, que contaba con un derecho de tanteo.



Sin embargo, el expreso deseo del centrocampista de recalar en el conjunto de Nervión resultó decisivo para su llegada esta temporada al Ramón Sánchez-Pizjuán.



"En su día le pedí que no se fuera (al Sevilla) y un año más tarde nos daban cinco millones más de lo que pretendíamos el año anterior", ha revelado Ramírez en la emisora oficial de la Unión Deportiva.



Ahora bien, el presidente de Las Palmas también ha reconocido que si Roque Mesa no triunfa en el Sevilla, tiene que regresar al Swansea, pero si no cuentan con él en el equipo galés, el club grancanario "ejecutará la opción de tanteo", algo a lo que el jugador de Telde no pondría esta vez inconveniente alguno.