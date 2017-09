Suso Santana reconoce su error y pide disculpas a sus compañeros

El capitán del CD Tenerife Suso Santana, ha reconocido que cometió un error que le costó la expulsión en el encuentro ante el Granada y dejar al equipo "con diez en una situación complicada", por lo que ha pedido disculpas a sus compañeros, al cuerpo técnico y "a todo lo que rodea" al club.



Suso Santana ha relatado que esta "mal" porque ha "cometido un error que no debería haberse producido" y ha asegurado que es "el primer perjudicado", puesto que ha sido sancionado por cinco partidos.



"No tengo que darle más vueltas y no debería haber entrado en su juego, pero lo hice y nosotros fuimos los perjudicados porque dejé al equipo con diez. Tengo que saber controlarme porque soy una persona impulsiva. Quizá me han buscado, pero no debo entrar en ese juego", ha resaltado.



También ha destacado que es consciente de que lo que hizo "no estuvo bien", pero ha dicho que está "acostumbrado a que vengan a aprovecharse de este tipo de situaciones para darme palos".



El extremo ha señalado que es complicado entrar en el once al jugador que, por cualquier motivo, sale del equipo, por lo que le tocará "trabajar aún mucho más" para que el entrenador pueda contar con él cuando esté disponible.



"Estoy orgulloso de mi equipo y mis compañeros porque, a pesar de la inferioridad numérica, el equipo hizo un esfuerzo enorme. La mala suerte nos tocó y no pudimos llevarnos esos tres puntos, pero estoy orgulloso del trabajo que hicieron", ha concluido.