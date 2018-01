Tana: "Necesitábamos ganar en casa y coger moral"

El jugador de la UD Las Palmas Tanausú Domínguez Tana, indicó al término del partido ante el Valencia en el Estadio de Gran Canaria (2-1) que necesitaban una victoria así para seguir creyendo en el "imposible" de la permanencia.



"Tenemos que agarrarnos a todo, se ha dicho que nadie había conseguido salvarse con 11 puntos en la primera vuelta y queremos ser los primeros. Necesitábamos ganar en casa, coger un punto de moral, porque cuando estás en esa zona es lo que más te hace falta, y lo hemos conseguido", dijo en beIN Sports al término del choque.



El atacante isleño reconoció que la superioridad numérica "siempre ayuda", pero considera que el árbitro no les regaló nada.



"Nos han hecho muchas faltas en la primera parte, ha habido muchas tarjetas amarillas, pero todo eso lo creamos nosotros, no nos lo regala el árbitro", ha dicho.



Tana añadió que después del partido de Girona y la derrota por 6-0 todos sintieron "vergüenza y pena" y no podíamos volver a dar "esa imagen", y es lo que han conseguido arreglar en el partido de esta noche con una victoria para soñar con la salvación.