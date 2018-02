Descalificado uno de los participantes de la Transgrancanaria por hacer 30 kilómetros en coche

El atleta esloveno Mladen Tomasic, participante en la categoría para mayores de 60 años de la Transgrancanaria Advanced, fue descalificado este sábado de la Transgrancanaria Advanced, prueba de 60 kilómetros en la que había llegado primero, tras hacer trampas y recorrer los últimos 30 kilómetros previsiblemente en un vehículo.

Según explica la web especializada TrailCyl, Tomasic, que ostentaba el título nacional de la categoría, debió recorrer los últimos 30 kilómetros de la prueba a una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora.

El fraude se destapó después de que el balear Ricardo Vela, que entró segundo a meta, denunciara en la llegada ante los jueces de la Real Federación Española de Atletismo que Tomasic había completado los últimos 30 kilómetros de la prueba en un coche.

"Mi mujer le ha visto entrar a toda velocidad 10 minutos antes de mi llegada y la sorpresa ha sido mayúscula, porque nunca antes le habíamos visto. Iba a más de 40 minutos de mí en el último punto de control en el que teníamos constancia", recoge la citada web, que señala que Tomasic no aparecía en los dos últimos puntos de control de la prueba, en Ayagaures y Parque Sur.

"He pensado si denunciar o no, pero es que no era justo, y cuando se lo he comunicado a los jueces, han constatado que no era posible lo que había hecho y lo han descalificado", afirmó Vela, que con la descalificación del atleta esloveno se alzó con el Campeonato de España.