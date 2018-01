Senadores del PP canario reclaman que el 'trail running' sea olímpico

La Comisión de Educación y Deporte del Senado ha aprobado, por unanimidad, una moción del Grupo Parlamentario Popular (GPP), en la que se insta al Gobierno a iniciar las gestiones con el Comité Olímpico Internacional para la declaración del trail running, carrera de montaña, como deporte olímpico en un futuro próximo.



Los senadores por Gran Canaria, Hipólito Suárez y por La Palma, Mariano Hernández Zapata, encargados de defender la iniciativa, han destacado que el objetivo es que esta práctica deportiva sea incluida en los Juegos Olímpicos.



El trail running es una disciplina que se caracteriza por correr por senderos de montaña, siendo el desnivel del recorrido y la distancia sus dos características fundamentales.



En su intervención, Hipólito Suárez ha destacado que el auge que ha experimentado este deporte en España en los últimos años ha sido "más que notable".



En un comunicado remitido a Efe por el GPP, Suárez ha explicado que el proceso de integración del trail running en el mundo Internacional del atletismo se fraguó en noviembre de 2015, cuando pasó a ser considerado como modalidad oficial, siendo desde entonces una de las competiciones regladas por la IAAF (Federación Internacional de Atletismo).



Desde entonces, España ha conseguido once medallas en campeonatos del mundo, tanto individual como por equipos, además de campeona del mundo por equipos en categoría masculina y medalla de bronce en la femenina, y también ha recordado el senador popular que el vigente campeón del mundo es el español Luis Alberto Hernando, que consiguió el oro en 2016 y 2017.



El senador por La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha hecho hincapié en que en nuestro país esta modalidad está situada en quinto lugar en cuanto a licencias federativas, incluso por delante del atletismo.



"Esto posibilita que en la actualidad se cumplan las normas para que podamos ver un corredor de montaña en los juegos olímpicos de 2024", ha matizado.



Hernández Zapata ha resaltado que el impulso para que sea considerado deporte olímpico "debe partir de España, no solo por el importante número de licencias con las que contamos, sino porque además somos en la actualidad una potencia en cuanto a deportistas y a organización de pruebas de reconocimiento internacional".



El senador palmero ha reconocido que "no será un camino sencillo", ya que todavía no existe una unión de las federaciones a nivel nacional e internacional, pero ha insistido en la importancia de "aportar desde el GPP en el Senado nuestro granito de arena para conseguir que sea considerado deporte olímpico".