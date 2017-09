Una treintena de cortos rodados en La Palma se disputan los premios ‘Pegasus’ de la 'Muestra de Cine Astronómico Tiempo Sur'

La Muestra Internacional de Cine Astronómico ( MICA) Tiempo Sur llega a su recta final en la que un total de 28 cortometrajes rodados en la comarca noroeste de La Palma se disputarán este fin de semana los premios Pegasus, que en el caso de los cineastas adultos tiene una dotación económica de 1.200 euros y para los menores de edad consiste en formación específica en materia audiovisual, se indica en una nota de prensa del Cabaildo.

Previamente, este jueves 21 MICA llegará a la Casa de la Cultura de Garafía para realizar la exhibición internacional de cortos Polaris. En esta cita, que se celebra a partir de las 18:00 horas, se pasarán los audiovisuales Eclipse, The most amazing, Georgia and the time machine, Einstein-Rosen, Verde pistacho, Vida en Marte y El sueño espacial.

El viernes 22 de septiembre se celebra el certamen Pegasus Senior (Casa de la Cultura de Tijarafe, 18:00 horas). Este año, el festival ha recibido los audiovisuales: A Tu lado, de Tomás A. Wilhem; Apagado, de Isa Fuentes; Camilo, de Juanjo Neris y Luis Miguel Castillo; Cometa, de J. Greg Camacho; Conductual, de Gregorio García; Entre las estrellas, de Armando Ravelo; El gurú que cosía la letra escarlata, de Eva Lilith; Hija del drago, de Besay Viña, Infiel, de Eduardo Muza; Paula, de Diego Veliz; Perdidos de Emilio J. Feliciano y Moisés D. García; Los perfumes de Ramón, de Beatriz Gómez y Juan Diego Suárez; Terra, de Anatael P.H., Tiempo del sur, de Luis Martín; Vivas, de Adaisy Brito; y Where is Garafía?, de Andrea Hernández, Cristina Dorta y Daniel de León.

Por otra parte, 12 son los cortometrajes elaborados y entregados por menores de edad para la Competición Pegasus Junior, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Tijarafe el sábado 23 a las 11:00 horas: Fuente de creatividad, de la Escuela Infantil y Juvenil Secuencia 27; Ni en comparación, de Pablo Mendoza; Pasado y futuro, de Moisés D. García y Ayoze González; Un día con las cabras, de Reyes Pérez y Zenén A. García; Un día sin luz, de Javier Rodríguez; Una piedra en el camino, de Emilio Plata; Descubriendo, de Cande Hernández; La noche de los infectados, del grupo 1 del Campus de Verano de Tijarafe (CVT); El secuestro, del grupo 2 del CVT; Una sombra me persigue, del grupo 3 del CVT; Los bichos, del grupo 4 del CVT; y El pasado is coming, de Elu Catalán.

Los premios de ambas competiciones serán entregados en una ceremonia que conducirá el periodista Raúl García y que tendrá lugar a partir de las 17:00 horas del sábado 23 en la Casa de la Cultura de Tijarafe. La película encargada de clausurar esta edición es Mundos de Lorca (Luis Centurión, 2016), “una obra experimental llena de la poética del autor granadino y de sus lunas gitanas”, se apunta en la nota.

MICA Tiempo Sur se despedirá hasta el año que viene con actuaciones musicales en clave de folk (Vrandán y Kasa Libre), rock (Avernessus) y electrónica (Un hombre sólo). Los conciertos se sucedrán desde las 18:30 horas del sábado 23 en el escenario de la Calle Tajodeque de Tijarafe.

La Muestra Internacional de Cine Astronómico (MICA Tiempo Sur) está organizada por el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Está patrocinada por Turismo La Palma, La Palma Film Commission, Escuela Literaria, Fundación CajaCanarias, Binter, Obra Social La Caixa y Gobierno de Canarias.