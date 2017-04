El Mensajero tuvo ocasiones pero al final empató ante el Navalcarnero

El CD Mensajero dispuso de claras ocasiones para llevarse este domingo el triunfo en el Silvestre Carrillo ante un rival directo como el Navalcarnero, pero al final no pasó de un empate (1-1) que lo deja de nuevo en posiciones de promoción de descenso.

El Mensajero comenzó el choque con ansias desde la intención de lograr el primer gol pronto, pero al rival había que respetarlo porque no lo iba a poner fácil, y que tuvo una ocasión de Chema Moreno, que abortó el meta Ione Puga, pero luego si que no falló Joaquín en el minuto 21 para abrir el marcador.

En la imagen, gol del empate. Foto: JOSÉ AYUT.

Pero la réplica no tardó en llegar y Borja Rubiato disparó al palo, pero luego llegó el empate, esta vez Borja Rubiato ya no iba a fallar y lograba el tanto del empate en el 23, luego se sucedieron las ocasiones para los locales, que no tuvieron efectividad en los últimos metros.

Tras la reanudación, otra primera ocasiones para los visitantes en jugada a balón parado, argumento del conjunto de Juan José Granero, un disparo duro y seco de Joaquín que Ione desvía a córner, y luego una gran parada de Olmedo a otra ocasión mensajerista.

En el partido hubo momentos de intensidad. Foto: JOSÉ AYUT.

El Mensajero muy metido en el encuentro, consciente de lo que se juega, sigue intentando para lograr el segundo gol, dominan, mantienen el balón, juegan mejor fútbol, pero de nuevo sin idea en los metros finales. Ya en la recta final el conjunto rojinegro lo intenta de todas las maneras para lograr el segundo tanto, con ocasiones de Yeray, Jaime y Matías, pero al final no lo consiguieron.

El partido finaliza con empate a un tanto (1-1), un empate que sabe a poco, el CD Mensajero mereció más, pero también hay que destacar el derroche físico del rival, el equipo local no supo aprovechar la superioridad en el terreno de juego.