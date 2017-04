El Grupo de Gobierno de Breña Baja lamenta “la postura oportunista y vaga” de Coalición Canaria en el municipio

El Grupo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Breña Baja lamenta “la postura oportunista y vaga” de Coalición Canaria (CC) en el municipio. En el mes de junio de 2015, señala en una nota de prensa, “el Ayuntamiento de Breña Baja inició los estudios preliminares para la formulación y redacción del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Los Cancajos, trabajando, desde entonces de forma coordinada y estrecha con la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, ya que el núcleo turístico de Los Cancajos resultó afectado por la sentencia del Supremo de mayo de 2015 que anuló una gran parte del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, lo que ha imposibilitado desde entonces completar su desarrollo turístico de dicha zona, dejando, a su vez, suspendido el ámbito de Los Cancajos dentro de la aprobación provisional de Revisión Parcial del Plan General de Breña Baja, que data de desde enero de 2012”.

Indica que “como respuesta ante esta situación sobrevenida, y al amparo de la reciente Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, que recogió explícitamente el sector de Los Cancajos como área de renovación urbana, y por tanto con la posibilidad de formular programas de desarrollo de actuaciones ejemplares de rehabilitación, el Gobierno municipal de Breña Baja ha intensificado los trabajos que ya se venían realizando en este sentido, para lo que se han venido manteniendo numerosas reuniones con los técnicos y responsables políticos del Gobierno de Canarias”.

El alcalde del municipio, Borja Pérez, declara que “quedo enormemente sorprendido y que, por otra parte, me congratula la nota de prensa presentada por el Grupo de Coalición Canaria al que considero aprovechado, ya que, a destiempo, sin ajustarse a la realidad, y a sabiendas de las negociaciones y trabajos que se venían llevando a cabo desde hace muchos meses por parte de la citada Consejería, técnicos municipales y del Grupo de Gobierno intentan desvirtuar la realidad en los medios de comunicación”. Añade que “dicha actitud me parece deleznable y poco seria, puesto que personalmente como alcalde he venido informado al candidato de Coalición Canaria los pasos seguidos por este grupo municipal, en cuanto a dicho Plan de Modernización de Los Cancajos”.

Por otro lado, Borja Pérez “anima a los concejales de Coalición Canaria a que tengan una participación más activa en la planificación urbanística del municipio, de la que han mantenido hasta el momento, porque han habido reuniones programadas, inclusive adaptadas a sus agendas a las que no se han presentado, manifestando una desidia total en materia urbanística, dejando al equipo redactor, técnicos municipales y a sus propios compañeros de oposición, solos en una mesa de trabajo”.

Finaliza el primer edil de Breña Baja manifestando su ofrecimiento a Coalición Canaria "la oportunidad de ir unidos, con consenso, para tratar un tema tan importante y crucial para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio y de la Isla, de manera sería, sin oportunismos que confundan a los vecinos”.

En la nota se apunta que "el objetivo principal del documento de trabajo sobre el Plan de Modernización de Los Cancajos consiste, en la creación de un nuevo concepto del ámbito de actuación como producto turístico, lo que implica la reordenación integral del actual núcleo turístico, diseñado como espacio unitario y enclave territorial diferenciado dentro de la comarca centro-oriental de La Palma".

En definitiva, "la creación de un espacio urbano renovado de uso turístico que aporte una imagen moderna y atractiva, acorde con las necesidades y demandas actuales, con la generación de nuevos equipamientos e infraestructuras que identifiquen a Los Cancajos como un espacio diferenciado y de gran calidad, con capacidad para convertirse en una referencia turística dentro de la marca turística isla de La Palma".