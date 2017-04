La capital se suma a los actos del décimo aniversario de la declaración Starlight apagando sus calles principales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se suma esta semana a la iniciativa Apaga la luz, enciende las estrellas, que pone en marcha el Cabildo de La Palma con motivo del décimo aniversario de la declaración de La Palma como reserva Starlight, y a la que se sumarán este viernes los catorce municipios de la Isla para concienciar sobre la necesidad de preservar la oscuridad del cielo nocturno.

En el caso de Santa Cruz de La Palma, la capital apagará sus calles principales dos días consecutivos, ya que de manera excepcional este jueves, día 20, se procederá al apagado de las luminarias de la calle O’Daly, entre la calle Apurón y la Avenida de El Puente, desde las 21:00 hasta las 22:00 horas. También la plaza de España se quedará a oscuras, en una iniciativa en la que estarán presentes los representantes del Instituto de Astrofísica de Canarias, la Fundación Starlight y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y la Sociedad de la Información (ACIISI), además del Cabildo de La Palma y del propio Ayuntamiento.

La medida coincide con la celebración en el Teatro Circo de Marte del Congreso Internacional de Astrofísica Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration, que reunirá a profesionales de distintas disciplinas para abordar la protección del cielo desde perspectivas como la contaminación lumínica, el medio ambiente y la biodiversidad o el turismo astronómico.

Y el viernes, entre las 22:00 y las 23:00 horas, Santa Cruz de La Palma se une al resto de los municipios insulares, apagando la Avenida Marítima en el tramo comprendido entre la calle Blas Simón y Baltasar Martín. Además habrá actividades de observación astronómica a través de telescopios y se contará con la actuación musical de los grupos Forever y Middletown.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, señala que la capital insular “se suma con total convencimiento a esta celebración, reafirmando nuestro compromiso con la preservación del cielo nocturno como uno de nuestros bienes naturales más preciados”, al tiempo que se felicita porque la ciudad “vuelva a ser sede de un congreso científico en el que intervendrán reconocidos expertos de relevancia internacional”.