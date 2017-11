El Noroeste de La Palma atiende ya a alumnos con necesidades educativas especiales

En el CEIP Puntagorda cuenta desde el presente curso escolar con un Aula Enclave, se informa en nota de prensa. Este tipo de aula se caracteriza por ser la unidad de escolarización ubicada en centros escolares ordinarios en la que se proporciona respuesta educativa exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales.

“Este hecho cobra especial relevancia ya que viene a satisfacer la demanda de las familias del Noroeste de La Palma, que en la mayoría de los casos, niños y niñas tenían que elegir entre escolarizarse en un centro donde no podían recibir la atención específica necesaria, o desplazarse a los Llanos de Aridane, teniendo que recorrer largas distancias para ello”, subrayan.

Cada aula cuenta con un docente especialista de apoyo a las necesidades educativas especiales, que será el tutor del alumnado, y un auxiliar educativo. Las atenciones a las necesidades educativas en esta etapa favorecen la adquisición de habilidades, destrezas y competencias básicas para la vida diaria que desarrollen su autonomía personal y social, así como sus potencialidades en cuanto a la comunicación con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida.

Desde el CEIP Puntagorda se prioriza favorecer la inclusión de todo el alumnado, adaptando las características personales, comprendiendo la individualidad de cada entorno y familia, para apostar por una educación conjunta entre familia y centro.

Zoraida, madre de Jonay, usuario de este Aula Enclave, comenta: “Mi hijo tiene 7 años. Actualmente está matriculado en el CEIP Puntagorda. Sufre parálisis cerebral y el colegio preferente para problemas motóricos como los de él es el colegio El Roque en Los Llanos de Aridane. Desde un principio mi respuesta de escolarización en este centro siempre fue negativa, dada la larga distancia que hay entre mi domicilio y el municipio de Los Llanos.

Desde el colegio CEIP Puntagorda siempre obtuve apoyo tanto por parte de profesores como de la orientadora, que lucharon conmigo para que Jonay se quedara en Puntagorda. He de decir que el colegio de Puntagorda está adaptado para Jonay y para cualquier niño o niña que lo necesite, con baños adaptados, ascensor y un buen profesorado”.

Esta madre añade que “nos comunican que para el curso 2017-2018 la Consejería de Educación aprueba el Aula Enclave, noticia que recibimos con alegría e ilusionados. En esta isla se necesita una educación para todos y para todas por igual, en las cercanías de su domicilio, ya que las distancias largas para niñas y niños como Jonay suponen más de una hora de transporte, y eso es mucho. Mi hijo está matriculado este curso en 2º de Primaria, donde comparte asignaturas con sus compañeras y compañeros de siempre, pero otras materias se imparten en el Aula Enclave. Yo admiro muchísimo la implicación que el profesorado ha tenido estos años para que Jonay esté incluido en el colegio. Me emociona ver cómo el alumnado desde Infantil hasta 6º de Primaria adoran a Jonay. Hemos tenido mucha suerte de poder tenerle en el CEIP Puntagorda. A mí como madre se me caen las lágrimas cada vez que veo un festival del colegio con mi hijo sobre el escenario participando junto a sus compañeros de clase, y no en una esquina observando. Quiero felicitar al equipo directivo por el logro conseguido. No me puedo olvidar de felicitar al profesorado, tanto los que están este curso como los que ya se han ido de nuestro colegio, por la ayuda que han prestado a Jonay, logrando una integración real en el centro. Agradecer también a todo el alumnado que han sido compañeros de Jonay, por el cariño que siempre le han mostrado. Y al resto del personal del CEIP Puntagorda, gracias por aceptarle e incluirle”, concluye.

La directora del CEIP Puntagorda Silvia Olmo Pozo, por su parte, comenta: “La apertura de este Aula Enclave significa una aportación muy significativa para el centro, para el municipio y para toda la comarca Noroeste, ya que el alumnado con necesidades educativas especiales podrá tener una respuesta educativa exclusiva a su adaptación, contando con los mejores profesionales, sin olvidar una integración con el resto de sus compañeros y compañeras, participando en todas aquellas actividades que le ayuden en su día a día, siempre teniendo como máximo objetivo el crecimiento del alumnado como personas y ante todo, su felicidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Puntagorda, que en la mayor brevedad posible y asumiendo todos los gastos, ha realizado la obra de este Aula Enclave y sobre todo a la Inspección Educativa de La Palma, ya que ellos son los grandes artífices de que este recurso se haya hecho realidad”.

El inspector de Educación, José Francisco Leal Simón, señala: “Comienza diciendo nuestra Ley de Educación que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. No siempre estamos en la convicción de que la sociedad conceda a la educación toda la importancia que merece. Con frecuencia esperamos mayor atención por parte de los medios de comunicación; pero, en cualquier caso, sí es apreciable que se producen avances; que la sensibilidad social hacia la necesidad de que nuestros jóvenes se formen y reciban la mejor educación posible aumenta, y que las Administraciones educativas han de satisfacer y procurar, en coherencia con las normas vigentes, el éxito escolar.

Hemos de recordar, no obstante, que éxito escolar y enseñanza de calidad no significan solo el logro de resultados excelentes por solo una parte de la población escolar. Dichas expresiones han de comprender también la capacidad del sistema educativo para que cada alumno logre la mejor formación posible, para que cada individuo se sienta útil e incluido en la sociedad de la que forma parte. Desde este punto de vista, la creación de unidades educativas como las denominadas Aulas Enclave, que atienden las peculiaridades y las necesidades educativas de una parte de nuestro alumnado, es una acción fundamental para prestar la atención educativa más adecuada; para la integración escolar y social; fundamental porque acerca dicha oferta educativa y mantiene, por tanto, el bienestar familiar. Y fundamental, en este caso, porque el medio rural es siempre el último al que llegan los servicios necesarios para que la población pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades. En consideración de lo dicho, la autorización, dotación y puesta en funcionamiento del Aula Enclave del CEIP Puntagorda, que atiende a alumnado con necesidades específicas, es un merecido instrumento al servicio de una enseñanza de calidad, de la igualdad de oportunidades y de la imprescindible atención que merece el medio rural”.