Registran una polilla que amenaza el alimento del saltamontes de El Remo

Los investigadores palmeros R. García y J. García han registrado por primera vez en el Archipiélago una polilla que amenaza la planta nutricia del saltamontes de El Remo, catalogado en peligro de extinción, y que supone asimismo un riesgo para los tabaibales y otras especies endémicas de Canarias. El trabajo se acaba de publicar en la Revista Académica Canarias de Ciencias.

Los autores del estudio explican que “en enero de 2017 se llevó a cabo, dentro de proyectos subvencionados por la Fundación CajaCanarias y la Mohamed bin Zayed Conservation Fund, una serie de muestreos de seguimiento del hábitat y la población del saltamontes de El Remo (Acrostira euphorbiae García y Oromí, 1992), especie endémica de La Palma (islas Canarias) catalogada como En Peligro de Extinción (CITAS). Durante dicho estudio, que se realizó en las parcelas H-8, H-9, H-10, F-8, F-9 y F-10 de Tamanca (Los Llanos de Aridane), con coordenadas UTM comprendidas entre los puntos 28R 2175 - 2190 y 28R 31635 – 31620, a una altitud entre 390 y 490 metros, se observó por primera vez en el Archipiélago canario la presencia de orugas de un pirálido que, una vez cultivadas en evolucionarios hasta alcanzar la fase adulta, han resultado ser Denticera divisella (Duponchel, 1842) (Norbert Pöll det.). La abundancia y voracidad de estas orugas resultaba en un ataque intensivo sobre tallos y ápices de numerosas Euphorbia lamarckii Sweet (higuerilla o tabaiba amarga), que constituye la principal fuente de alimento de la muy amenazada A. euphorbiae, cuya distribución está limitada al área de Tamanca - El Remo”.

“Denticera divisella presenta sinonimias y diferentes combinaciones de nomenclatura como: Phycis divisella Duponchel, 1842; Sciota divisella (Duponchel, 1842); Nephopteryx divisella (Duponchel, 1842); Pempelia albiricella Herrich-Schäffer, 1848; y Denticera sardzeella Amsel, 1961. En el continente europeo vive en zonas litorales de baja y media altitud entre los meses de mayo a octubre, siendo bivoltina al presentar dos generaciones anuales (Pérez De-Gregorio et al, 2011). Por los datos que disponemos se distribuye de forma natural por el sur de Europa, África y Asia Menor, estando confirmada su presencia en países como España, Francia, Italia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Grecia, Bulgaria, Ucrania e Irán”, detallan.

“Esta palomilla está contemplada como plaga en algunos países ajenos a su área natural de distribución, ya que devora hojas y flores y perfora los tallos provocando la destrucción del ápice de sus plantas huésped, siempre pertenecientes a la familia Euphorbiaceae”, subrayan. “Su voracidad es tal que en varios países se ha utilizado este lepidóptero como agente para controlar poblaciones de euforbiáceas invasoras. En Estados Unidos y Canadá se ha empleado contra Euphorbia milii Des Moulins y E. trigona Haworth (Cristofaro et al., 1998); y en Australia para controlar Jatropha gossypiifolia Linnaeus, planta ornamental conocida como Tua tua o dolor de vientre que se ha asilvestrado (Snow et al., 2016)”, añaden. “Aparte de su posible capacidad para interferir en las fuentes de alimento tanto de Acrostira euphorbiae como de otros saltamontes endémicos canarios de la familia Pamphagidae, cabe el peligro de que afectara tanto a los tabaibales canarios en general, de gran importancia ecológica y paisajística, como a determinadas tabaibas endémicas de otras islas del archipiélago, algunas seriamente amenazadas como Euphorbia mellifera Aiton, E. bravoana Svent. o E. bourgeana J. Gay ex Boiss. in DC”, subrayan. Por todo ello “consideramos oportuno publicar esta nota poniendo en conocimiento de las autoridades, administraciones y comunidad científica la presencia de Denticera divisella, su más que probable competitividad con el saltamontes de El Remo y la amenaza que puede suponer para las Euphorbia dendroides del archipiélago”.

Los autores del estudio muestran su agradecimiento “al Dr. Norbert Pöll (www.lepiforum.de) por la identificación de la especie; a la Fundación CajaCanarias y a la Mohamed bin Zayed Conservation Fund por su mecenazgo, al Dr. David Hernández Teixidor por su ayuda en los muestreos de campo, a D. Juan Manuel Castro Martín por la traducción de los textos en alemán, y al Dr. Pedro Oromí Masoliver por la corrección crítica de este artículo”.