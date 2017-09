“En seis meses la ciudad se liberará de los ruidos del Puerto”. El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, que se ha desplazado este miércoles a La Palma, ha asegurado que ya se ha adjudicado “la obra de la conexión a la red eléctrica insular de los cruceros y de todos los barcos” que atracan en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, por lo que, subrayó, “ya no necesitan poner en marcha los grupos electrógenos, es más, no se les autorizará, con lo que no habrá ruidos ni contaminación; es un avance, la obra durará cinco meses y medio, aproximadamente, y en seis meses la capital se liberará de los ruidos del Puerto”, aseguró.

Melchior presidió este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en la que se han tratado diversos temas que afectan al Puerto capitalino.

Uno de los asuntos principales de esta reunión ha sido la adjudicación de las obras de instalación eléctrica de suministro a buques en el dique este y pantalán del Puerto, una actuación “que pondrá fin a los ruidos que generan los buques que hacen escala nocturna en el puerto y que vienen ocasionando molestias a los vecinos no sólo de la capital, sino incluso de núcleos poblacionales cercanos, como Los Cancajos, en Breña Baja”.

También se abordó la posibilidad de crear un muelle para el tráfico comercial en la zona norte de la ciudad, siempre que la ampliación prevista hacia el sur no cuente con el respaldo unánime de los municipios implicados. En este sentido, Melchior manifestó que “si la población local quiere que la ampliación del muelle sea hacia el norte nosotros no tenemos inconvenientes, vamos a estudiarlo, pero lógicamente lo que tenemos que hacer es lo que pida la población y sus representantes”.