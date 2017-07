Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 7 DE JULIO

Campeonato de Canarias de Natación

Esta competición, que también es el I Memorial Gregorio Socorro Soto, la organiza la Federación Canaria de Natación, en colaboración con el Club Deportivo Teneteide. Se disputará en las categorías infantil, júnior y absoluto del certamen de verano.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 10.15-13.20 y 17.30-20.40

Precio: entrada gratuita

Juegos de dinamización teatral

Se trata de la pieza Piratas y princesas, con Isabel Bolívar. Último día del taller destinado a niños desde edades tempranas, hasta los 10 años. Cantidad de participantes: 10. Primera parte: juegos de dinamización teatral. Segunda parte: montaje de una escena teatral por grupos, con el tema predeterminado Piratas y princesas. Tercera parte: creación a través de una manualidad de un elemento sencillo para caracterizar el personaje de la historia ensayada. Cuarta parte: muestra a los padres y familiares, minutos antes de finalizar el taller.

Lugar: Biblioteca Infantil y Juvenil de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 11.00-13.00

Precio: entrada gratuita (previa inscripción)

Presentación de la bandera del Regimiento de Guía

Presentación de un fondo restaurado del Museo Militar de Canarias. Se trata de la bandera del Regimiento de Guía (Gran Canaria), que data de 1754. La restauración ha durado casi un año. Durante el acto de presentación, se expondrá la labor de investigación que permitió determinar el origen de la bandera, así como el proceso y las tareas de restauración.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias (Almeyda)

Horario: 12.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife

Cita con el Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife, Trofeo Francisco Arbelo , que se disputará en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife, con la juez árbitro Alicia Bretón Cañadas. Para deportistas con licencia federativa en vigor en 2017.

Lugar: Real Club Náutico de Tenerife

Horario: tarde

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Bajo el sol’

TEA proyecta esta película croata del año 2015, dirigida por Dalibor Matanic. La producción cinematográfica, protagonizada por Tihana Lazovic, Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión original croata con subtítulos en español y en dos pases diarios. No recomendada para menores de 16 años. Tres historias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres décadas. Las historias están conectadas por el hecho de que el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está de algún modo prohibido, ya sea en 1991, en 2001 o en 2011.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Festival de Habaneras

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, prepara la celebración del tradicional Festival de Habaneras, cita que se incluye en la programación de las fiestas del Carmen. Este viernes será el turno de las agrupaciones líricas y rondallas, que actuarán en el siguiente orden: Unión Artística El Cabo, Valkirias, Gran Tinerfe, Círculo de Amistad XII de Enero, Los Fregolinos y la Masa Coral Tinerfeña.

Lugar: plaza de la iglesia de La Concepción

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

Festival Jazz Heineken

En la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife tendrá lugar uno de los primeros conciertos del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken, con Alfredo Rodríguez Trío y Charenée Wade, que presentan el programa Offering: music of Gil Scott Heron & Brian Jackson. La programación del festival arranca este viernes, con cuatro conciertos que se distribuyen en cuatro islas: La Palma, Tenerife, Gran Canaria y, por primera vez en la historia del certamen, La Graciosa, que albergará en Caleta de Sebo su primer concierto, con la actuaciones de Maria João y Banadú.

Lugar: Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife

Horario: 21.00

Precio: 20 euros

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto, dirigidos por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Actuación de El Supositorio

El Supositorio celebra su 15 aniversario con una fiesta del humor en la que homenajear a su público, aquellos fieles que durante 15 años han seguido la trayectoria del grupo. Para ello han preparado un show con lo mejor de lo mejor de su repertorio, sin miramientos. Para afrontar esta tarea, convocó a sus seguidores a través de las redes sociales, para que votaran por sus personajes y sketches favoritos

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 21.30

Precio: desde 10 euros

SÁBADO 8 DE JULIO

Torneo de Tenis de Veteranos de Santa Cruz

Competición dirigida a deportistas federados que entrenan habitualmente en las escuelas de tenis de las pistas del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Dos categorías, tanto masculina como femenina, de deportistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos mayores de 45 años.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 8.00-22.00

Precio: entrada gratuita

Campeonato de Canarias de Natación

Se trata del I Memorial Gregorio Socorro Soto y está organizado por la Federación Canaria de Natación, en colaboración con el Club Deportivo Teneteide. Se disputará en las categorías infantil, jínior y absoluto del certamen de verano.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 9.30-13.10 y 17.00-20.30

Precio: entrada gratuita

IV Regata del Carmen-V Trofeo Autoridad Portuaria

Prueba que se desarrollará en la bahía del puerto de Santa Cruz de Tenerife, organizado por la Federación Insular de Vela de Tenerife y con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz. Se incluye dentro del programa de las fiestas del Carmen de la ciudad. Participarán embarcaciones de vela ligera de las clases Optimist C, Láser 4.7, Láser Radial, 420 y Snipe.

Lugar: bahía de Santa Cruz de Tenerife

Horario: desde las 10.00

Taller ‘Palabras en movimiento’, con Paloma Hurtado

En esta ocasión se utilizan las palabras, el lenguaje, la poesía… como fuentes de inspiración, punto de partida, para buscar en nuestros cuerpos la manera de expresarnos, de sentirnos, de conocerse y permitir el movimiento. Abierto a toda persona con ganas de danzar, de abrir los sentidos, la emoción, de descubrir el lenguaje del cuerpo, intuitivo y creativo.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: de 10.00 a 13.00

Precio: 40 euros

‘Mójate con tu distrito Salud-La Salle’

La iniciativa pretende ofrecer un espacio de diversión para los niños y jóvenes, con atracciones adecuadas a esta época del año. Las actividades incluyen disco móvil, animación y juegos de agua, macrofiesta de la espuma, hinchables, atracciones acuático-terrestres y una gran granizada.

Lugar: Parque Don Quijote (La Salle)

Horario: 10.30-14.30

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

Continúan las actividades en honor de san Pedro Apóstol en este núcleo de Santa Cruz de Tenerife. Este día habrá castillos hinchables, fiesta de la espuma, paella y baile amenizado por el Grupo Deseo.

Lugar: plaza del pueblo

Horario: desde las 12.00

Precio: entrada libre

‘Las Moralejas’

Un viaje por las enseñanzas de los cuentos musicales más conocidos. Con Ariel Hernández Núñez, Jonás González González e Ivett Báez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife

El también Trofeo Francisco Arbelo se disputará en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife, con la juez árbitro Alicia Bretón Cañadas. Para deportistas con licencia federativa en vigor en 2017.

Lugar: Real Club Náutico de Tenerife

Horario: tarde

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Bajo el sol’

TEA proyecta esta película croata del año 2015, dirigida por Dalibor Matanic. La producción cinematográfica, protagonizada por Tihana Lazovic, Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión original croata con subtítulos en español y en dos pases diarios. No recomendada para menores de 16 años. Tres historias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres décadas. Las historias están conectadas por el hecho de que el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está de algún modo prohibido, ya sea en 1991, en 2001 o en 2011.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Festival de Habaneras

Última jornada del encuentro musical, que estará protagonizada por los grupos que concursarán en la modalidad libre. Comenzará Habanera Ilegal y le seguirán Tajora Las Palmitas, Valvanera, Los Rumberos y Habana Vieja. Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, y se incluye en la programación de las fiestas del Carmen de la ciudad.

Lugar: plaza de la iglesia de La Concepción

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

Teatro: ‘Sacrilegio’

La historia se desarrolla en un convento que se encuentra justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. Allí permanece la madre superiora, una mujer muy estricta con las reglas y normas que imperan en la Iglesia católica y que inculca en el resto de monjas de la congregación. Sin embargo, entre sus religiosas, se encuentra sor Jazmín y sor Violeta, cansadas de la vida monástica acogida al celibato, la obediencia, la castidad y la clausura.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Danza contemporánea: ‘Jardín de invierno’

Espectáculo de la compañía de danza contemporánea Cielo Raso, del País Vasco. Concentrados en el cuerpo, movimiento, humanidad, un lugar delicado que merece; a través del trabajo fiel y honesto, de bailarines con ganas de transcender. En el terreno, un marcado estilo propio, sello que hace identificables las piezas, y un lenguaje físico personal, nuevo y arriesgado.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Fiestas patronales de Valleseco

Actividades por la festividad de la virgen del Carmen. Tiene como platos fuertes las galas de elección de la reina, míster y reina infantil, que incluirá varias actuaciones durante las deliberaciones del jurado.

Lugar: plaza nueva (parque frente al polideportivo)

Horario: desde las 21.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en Afur

Continúan celebrándose las actividades de las fiestas patronales de este núcleo en honor a san Pedro Apóstol, con el rezo del santo rosario y posterior procesión por el camino hacia el colegio Marcela Díaz y regreso a la iglesia. Quema de fuegos. A posteriori, verbena amenizada por Los Concejales.

Lugar: iglesia y plaza del pueblo

Horario: desde las 22.30

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en Los Campitos

Actividades por la festividad de la virgen del Carmen, que tendrá como destacada la verbena en el recinto del colegio.

Lugar: CEIP Susana Villavicencio

Horario: 22.30

Precio: entrada libre

Aerosmith en Tenerife

Aerosmith podría jubilarse después de acabar sus compromisos este mismo año en varios países de Latinoamérica. Lo que sí es seguro es que el de Santa Cruz de Tenerife será el final de su gira europea. Organizado por la Fundación CajaCanarias, la actuación de los chicos malos de Boston en esta capital cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento capitalino, así como Heineken e Iberostar Hoteles. Tenerife será de los últimos escenarios en el que se escuche a los músicos originales cantar temas tan míticos como Dream on, Walk this way o I don’t want to miss a thing.

Lugar: Estadio Heliodoro Rodríguez López

Horario: 22.00

Precio: desde 69 euros

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto, dirigidos por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 23.00

Precio: ocho euros

DOMINGO 9 DE JULIO

Torneo de Tenis de Veteranos de Santa Cruz

Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habitualmente en las escuelas de tenis de las pistas del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Dos categorías, tanto masculina como femenina, de deportistas veteranos mayores de 35 años y de mayores de 45 años.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 8.00-15.00

Precio: entrada gratuita

IV Circular Las Carboneras Trail

Es una de las pruebas celebradas en Canarias con un mayor recorrido entre montes de laurisilva y en un entorno natural de gran belleza. La carrera no deja indiferente a nadie por sus contrastes, pese a que tiene tramos para ir muy rápido. Catorce kilómetros de recorrido.

Lugar: Las Carboneras

Horario: 9.00

Campeonato de Canarias de Natación

Lo organiza la Federación Canaria de Natación, en colaboración con el Club Deportivo Teneteide. Se disputará en las categorías infantil, júnior y absoluto del certamen de verano.

Lugar: Piscina Acidalio Lorenzo

Horario: 9.30-13.00 y 16.00-18.00

Precio: entrada gratuita

IV Regata del Carmen-V Trofeo Autoridad Portuaria

Prueba que se desarrollará en la bahía del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la que participarán embarcaciones de la clase ligera Optimist C, Láser 4.7, Láser Radial, 420 y Snipe y se incorporan las de crucero: clase ORC.

Lugar: bahía de Santa Cruz de Tenerife

Horario: desde las 10.00

Taller ‘Palabras en movimiento’, con Paloma Hurtado

En esta ocasión se utilizan las palabras, el lenguaje, la poesía… como fuentes de inspiración, punto de partida, para buscar en nuestros cuerpos la manera de expresarnos, de sentirnos, de conocerse y permitir el movimiento. Abierto a toda persona con ganas de danzar, de abrir los sentidos, la emoción, de descubrir el lenguaje del cuerpo, intuitivo y creativo.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 10.00-13.00

Precio: 40 euros

‘Palabras de papel’

Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Candela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe en su viaje a través de las historias de papel y su divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: seis euros

Fiestas en Igueste de San Andrés

Octava de las fiestas en honor a san Pedro Apóstol, procesión cantada por el coro parroquial de Igueste alrededor de la iglesia y, posteriormente, festival infantil en la plaza del pueblo.

Lugar: iglesia y plaza del pueblo

Horario: 12.30

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en Afur

Continúan celebrándose las actividades de las fiestas patronales de este núcleo en honor a san Pedro Apóstol, con la santa misa y posterior procesión (mismo recorrido) con la banda de música. Habrá tradicional quema de tracas en honor a San Pedro, seguida de un festival folclórico y una verbena amenizada por Pepe Benavente.

Lugar: alrededores de la iglesia y plaza del pueblo

Horario: desde las 13.30

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife

Campeonato Absoluto de Tenis de Tenerife, que se disputará en las pistas del Real Club Náutico de Tenerife, con la juez árbitro Alicia Bretón Cañadas. Para deportistas con licencia federativa en vigor en 2017.

Lugar: Real Club Náutico de Tenerife

Horario: tarde

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Los sonidos del arcoíris’

Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión), se presenta el espectáculo Los sonidos del arcoíris. Para alegrar el alma de todos los espectadores y regalarle a la madre terrenal y al padre celestial bonitas vibraciones de lo más profundo de los corazones. Que se abran los corazones y se despierten las conciencias para el maravilloso tiempo que ya se siente que está llegando.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: desde ocho euros

Cine: ‘Bajo el sol’

TEA proyecta esta película croata del año 2015, dirigida por Dalibor Matanic. La producción cinematográfica, protagonizada por Tihana Lazovic, Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión original croata con subtítulos en español y en dos pases diarios. No recomendada para menores de 16 años. Tres historias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres décadas. Las historias están conectadas por el hecho de que el amor entre un hombre croata y una mujer serbia está de algún modo prohibido, ya sea en 1991, en 2001 o en 2011.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Danza contemporánea: ‘Jardín de invierno’

Espectáculo de la compañía de danza contemporánea Cielo Raso, del País Vasco. Concentrados en el cuerpo, movimiento, humanidad, un lugar delicado que merece; a través del trabajo fiel y honesto, de bailarines con ganas de transcender. En el terreno, un marcado estilo propio, sello que hace identificables las piezas, y un lenguaje físico personal, nuevo y arriesgado.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados, en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso en la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días, 9.00-19.00

Precio: entrada gratuita hasta septiembre

‘Bodegón no intencionado. Parte II’, de Abigail Ojeda

La artista muestra una parte del proyecto que ha realizado durante el año 2016 en uno de los espacios de producción del Centro de Arte La Regenta, para el que fue seleccionada. Con este proyecto ha hecho una reflexión acerca de los objetos que se van acumulando desde las tiendas y grandes superficies comerciales hasta el hogar, hasta que llegan a la basura. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de julio.

Lugar: sala anexa del Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Bio’, de Luis Delgado Baudet

Los murales están realizados uniendo diferentes placas, adaptándose al tamaño del horno, en los que se ha utilizado lo que el artista denomina “multiformismo”, líneas que partiendo de diferentes vórtices han desarrollado formas que se unen para crear un todo. Una característica destacada de los murales que se exponen es que se pueden colgar de diferente manera, ya sea en horizontal, vertical o invirtiendo la parte superior por la inferior.

Lugar: Centro Municipal de Arte Gráfico

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge desde el 7 de julio hasta el 8 de octubre la exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura. Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes a domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Summer Exhibition’

Exposición colectiva de ámbito internacional que reunirá la obra de 71 artistas, en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Festival Plátano Rock

La muestra, con las obras de Phil Morgan, Phil Hackett y de Wild Horizon (Tato Surf Collection), permanecerá abierta hasta el 30 de julio. La exposición, que cuenta con el patrocinio el área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cultura del Gobierno de Canarias y Cabildo, recoge la propia línea de trabajo de Tato Dionis, el de una tabla desenfadada, con líneas generosas, poco convencionales, glaseos duros… siempre tirando al mundo del single, el longboard, el pigmentado y las tablas retro.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

Exposición sobre el patrimonio histórico de Santa Cruz

La exposición, itinerante y compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso de los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. También habrá sitio para expresiones populares y tradiciones, como el Carnaval, la Semana Santa, las Cruces de Mayo o La Gesta. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Escritores en Ámbito: Asís Ayerbe’

Se trata de una muestra de fotografía de escritores de la mano del prestigioso fotógrafo Asís G. Ayerbe para El Corte Inglés. En esta exposición quedan retratados escritores del panorama nacional e internacional. Asís G. Ayerbe ha retratado a más de 500 escritores, entre ellos Mario Vargas Llosa, Santiago Posteguillo, Javier Marías, Carmen Posadas, Maruja Torres o Víctor del Árbol. Son retratos atípicos, retratos que muestran a los escritores con una complicidad poco habitual en las fotografías que pueden verse de ellos. “Siempre trato de que los retratos que hago se salgan un poco del marco ortodoxo; busco efectos más intrigantes, chocantes o sorprendentes”. Esta colección podrá visitarse hasta el 20 de julio.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 10.00-22.00

Precio: entrada libre

‘Ultrasuvenir’

Es el proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres, que toma directamente de la tradición popular canaria referentes como ídolos prehispánicos (Zonzamas y Tara). Mediante un proceso de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende dar una nueva lectura que los pone en relación con el fenómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nuevos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasuvenir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y cotidiano como es el souvenir. Podrá visitarse hasta el 25 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años de esta edificación, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio y contará con el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la exposición, como la planta baja del edificio), a través de un recorrido de unos 40 minutos.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: lunes-domingo, 9.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Plantas’, de Brigitte Fassin

Para crear las obras que componen esta exposición la artista ha utilizado diferentes técnicas, desde acrílicos y óleos hasta técnicas mixtas, con la intención de captar la esencia de las plantas sin intención de acercarse a una representación científica. Brigitte Fassin utiliza el motivo de las plantas como punto de partida para expresarse artísticamente, centrándose, especialmente, en el esquema interno, el entrelazado y el color.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

Exposición de Alejandro Tosco

Este viernes se inaugura esta exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se compone de unas 40 obras con diversas técnicas (acrílicos, óleos y mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en diferentes formatos.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Miradas transversales...’

La muestra Miradas transversales. UnaIMG_3860aproximación desde la Academia, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitectónicos y un dibujo. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. En esta exposición participan 17 académicos y se ha montado la escultura de María Belén Morales que formó parte de esta entidad desde 1997 hasta su fallecimiento el año pasado. También aparece la arquitecta Evelyn Alonso, autora de la maqueta para un hotel en Gambia junto a José Antonio Sosa.

Lugar: sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, de 11.00-13.00; miércoles y jueves, también 17.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Las frases que nunca escribiré… Colección Los Bragales’

TEA presenta esta exposición, que ofrece una selección de obras de la Colección de Jaime Sordo, quien en la década de los ochenta inició su actividad como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de Coleccionistas 9915, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en ese espacio hasta el 17 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘Imaginario al andar’

TEA presenta esta exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer. La muestra ofrece una poética de la mirada en localizaciones situadas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Podrá visitarse hasta el 23 de julio.

Lugar: TEA (Espacio Puente)

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘The witch and the bitch’

TEA presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, The witch and the bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y comisariada por Raisa Maudit.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre