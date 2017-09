El festival Keroxen acoge la experiencia 'The Future On' el jueves 19 de octubre

Una jornada de experiencias volcadas al público para reflexionar junto a él sobre el futuro de la tecnología es la premisa de The Future On, que se celebra por primera vez dentro del festival Keroxen el jueves 19 de octubre, en horario de 19.00 a 23.00 (apertura de puertas a las 18.00) y en el espacio cultural El Tanque, en Santa Cruz. Debates, creación de un cíborg en directo, sesión de percepción ampliada, instalaciones visuales y un espectáculo filosófico musical son algunas de las propuestas de The Future On. El festival Keroxen de 2017 reparte sus conciertos en El Tanque entre los cuatro viernes del mes de octubre.

Cuerpo, mente y espíritu son los tres temas y formatos que abordará esa jornada. Durante esta se creará un cíborg en directo como forma de reflexionar sobre las implicaciones de la integración ser humano-máquina.

Efe Futuro, la plataforma global de periodismo científico y tecnológico de la agencia Efe, será además el media partner oficial para esta edición de The Future ON.

The Future On no surge para dar respuestas definitivas, sino para abrir el espacio de posibilidades del arte, la ciencia y la tecnología como acciones liberadoras. Dar forma a esta revolución en beneficio de todos requerirá nuevas formas de colaboración y gobernanza, responsabilidad colectiva y una narrativa compartida e inclusiva, se indica en una nota de los organizadores.

Debates previstos

Para esta nueva temporada se volverán a organizar encuentros en formatos ágiles, donde se plantearán escenarios de futuro y cómo afrontar esos retos, dando todo el protagonismo a los creadores y a la cultura digital.

Las intervenciones serán en formatos ágiles: charlas tipo TED, conversaciones y mesas redondas con un entrevistador, donde el público podrá participar.

Los dos debates principales, cada uno con una duración de aproximadamente 30 minutos, son Inmaterialidad: ¿la nueva utopía? y Cíborgs, identidad y mente: ¿hacia dónde queremos ir?

Entre las personas que intervendrán en la jornada, hay que destacar las siguientes:

-LUIS LARIA, oceanógrafo y divulgador

-OCTAVIO SUÁREZ, 'innereye VR'

-JAIME ROJAS, doctor en Física

-LUCAS F. BORKEL, músico y divulgador

-CARLOS GUERRA, periodista y creador de The Future ON