El presidente del Cabildo afirma que los salarios van a subir en hostelería pero el convenio actual tiene vigencia hasta 2019

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha asegurado este viernes que el sector hotelero, cuyo "convenio colectivo se negocia" en la actualidad en la provincia tinerfeña (extremo que ha negado la patronal Ashotel a Tenerife Ahora, que ha dicho que "no hay negociaciones oficiales abiertas", sino solo que se estudia adelantarlas, pero sin existir nada cerrado a este respecto), es favorable a que se suban los salarios.



Alonso dijo, en la presentación de la iniciativa Estímulos para el empleo, que los hoteleros le han hecho llegar sus intenciones de trasladar las mejoras del sector a los salarios de los trabajadores, algo que debe hacerse a través de un nuevo convenio colectivo y, salvo que el actual se denuncie y se abra otra negociación entre la patronal y los sindicatos representativos, esto no podrá lograrse hasta después del 30 de junio de 2019, dentro de algo menos de dos años, según la vigencia recogida en el marco laboral en vigor, de cuatro años (los anteriores fueron de dos años). La subida salarial anual máxima que se fija en este no supera en ningún caso el 2%.



Sobre este mismo asunto, el presidente del Cabildo de Tenerife insistió en que hay que abogar por mejorar las rentas de los trabajadores en general, lo que permitirá "afrontar más consumo y más inversión"; por lo tanto, agregó, habrá más empleo a medio plazo, informó la agencia Efe.



En opinión de Alonso, la situación económica es buena, las empresas han hecho un proceso de saneamiento importante y el mercado está creciendo. Por estas razones, ha defendido que parte de las mejoras que se están produciendo también tienen que ir a elevar los salarios.



Carlos Alonso reconoció que ha hablado con algunos sectores, como el hotelero, que, según subrayó, está por la labor de trasladar mejoras a los salarios. Además, indicó que el Gobierno de Canarias está en la misma línea y quiere que, mediante la negociación colectiva, haya en los nuevos convenios alzas en las remuneraciones de los trabajadores.