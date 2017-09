El turoperador alemán Last Minute Express se instala en la ZEC

El turoperador alemán Last Minute Express, que oferta, entre otros servicios, un paquete que incluye alquiler vacacional, vuelos y traslados, se va a instalar en Tenerife bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria (ZEC), para lo que será necesario la contratación de al menos cinco trabajadores.



El directivo de Last Minute Express en Canarias, Igno Haider, ha destacado este lunes en rueda de prensa que el turoperador quiere dirigirse "a un nuevo sector de servicios turísticos", para lo que será necesario que se amplíen las propiedades privadas que de forma legal se dedican al alquiler vacacional, ha agregado.



Para ello, la firma, que ya dispone de una oficina en Costa Adeje con un trabajar, busca a otros cuatro empleados con experiencia en el sector turístico y que sepan hablar alemán, además de español, ha anunciado el directivo de Last Minute Express, empresa que registra un volumen de facturación de más de 210 millones de euros y gestiona más de 420.000 paquetes de viaje.



Ha insistido en que el turoperador solo colaborará con personas que tienen sus viviendas destinadas a alquiler vacacional con licencias en vigor.