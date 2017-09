Temperaturas sin cambios y escasa calima este domingo

Los intervalos nubosos predominarán en Canarias este sábado, cuando no se descarta alguna posible lluvia que no eliminará, en todo caso, la presencia de la calima, en tanto que las temperaturas permanecerán sin cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las máximas llegarán a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 25 en Las Palmas de Gran Canaria, y las mínimas en esas capitales serán de 23 y 22 grados, respectivamente, según esa predicción, que señala que el viento se prevé del nordeste moderado, aunque con intervalos fuertes al noroeste y sudeste de varias islas.



También se esperan vientos del nordeste en las aguas del archipiélago, donde tendrán fuerza 5 a 6 y habrá fuerte marejada con áreas de mar gruesa, así como mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:



TENERIFE

Intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas, y de nubes medias y altas en el resto. Baja probabilidad de algún chubasco ocasional y disperso en cumbres. Baja probabilidad de calima en niveles altos, que no afectará sensiblemente a la visibilidad. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. En medianías, viento moderado de componente este, y fuerte del suroeste en zonas altas. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 23-28 grados



LA GOMERA

Intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas, y de nubes medias y altas en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. En medianías, viento moderado de componente este. Brisas en costa sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 23-28 grados



LA PALMA

Intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas, y de nubes medias y altas en el resto. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el nordeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. En medianías, viento moderado de componente este. Brisas en costa sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 20-27 grados



EL HIERRO

Intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas, y de nubes medias y altas en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. En medianías, viento moderado de componente este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 20-25 grados



LANZAROTE

Poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas. Baja probabilidad de calima en niveles altos, que no afectará sensiblemente a la visibilidad. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 20-27 grados



FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima en niveles altos, que no afectará sensiblemente a la visibilidad. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 21-24 grados



GRAN CANARIA

Intervalos de nubes bajas en costa norte y de nubes medias y altas en el resto, tendiendo a partir del medio día a poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima en niveles altos, que no afectará sensiblemente a la visibilidad. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. En medianías, viento moderado de componente este. Brisas en costa sudoeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 22-25 grados