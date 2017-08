CC confía en la palabra de Cospedal para frenar la moción de censura en Icod: "Nos lo ha confirmado"

El secretario general de CC en Tenerife, Francisco Linares, ha dicho este viernes que la dirección nacional del PP ha confirmado a su fuerza política que revertirá la decisión de este partido de presentar una moción de censura en Icod de Los Vinos contra el alcalde nacionalista Francisco González.



Linares, en un comunicado, precisa que están esperanzados "en que la situación rocambolesca que envuelve esta moción de censura se revierta como nos ha confirmado desde Madrid la secretaria general nacional del PP, María Dolores de Cospedal"



El dirigente de CC acusa al PP de mantener una actitud desleal , tanto a nivel insular como regional, ya que, en su opinión, han incumplido los acuerdos que CC había alcanzado con esta formación de estabilidad y "de no hacer ningún movimiento de ruptura en la municipalidad en lo que quedaba de mandato, acuerdo que se había alcanzado con la cúpula del PP a nivel nacional".



El PP, junto con Somos Icodenses-Nueva Canarias, PSOE y Ciudadanos, ha presentado una moción de censura al alcalde de CC Francisco González, que gobierna en minoría.



Según Linares, esta moción de censura es "desarticulada, incierta y no ajustada a la realidad política del municipio".



El secretario general insular de los nacionalistas argumenta que Icod de los Vinos es una ciudad que a lo largo de los dos últimos años ha entrado en un proceso de revitalización económica, turística, deportiva, educativa, cultural, comercial y de trazado de planes de acción, los cuales han contando desde el inicio del actual mandato con los apoyos institucionales y económicos del Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias.



En este sentido recuerda que "así se verificó y se ratificó" en una visita institucional que Fernando Clavijo y Carlos Alonso realizaron a la ciudad del Drago hace unos días, reunión donde se habían marcado los proyectos, ya con ficha financiera, que aparecen reflejados en las obras que Francisco González había acordado y consensuado dentro del capítulo de inversiones del Fondo de Desarrollo de Canarias.



A su juicio, esta moción de censura supondría "un golpe de muerte al desarrollo para todos estos proyectos", ya que a falta de un año y medio para que el actual mandato finalice y teniendo en cuenta los meses que hacen falta para recomponer un nuevo grupo de Gobierno, además conformado por cuatro fuerzas políticas distintas y sin ninguna afinidad ideológica, "supondrá que hasta comienzos del próximo año 2018 y posiblemente para el tiempo que queda de mandato, todos estos proyectos queden paralizados en su periodo de ejecución".



"Una moción de censura no puede truncar el desarrollo de una ciudad y poner en tela de juicio el bien común de la ciudadanía", agrega Linares, que expresa el apoyo al alcalde y a su grupo de gobierno.