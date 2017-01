Clavijo afirma que la moción de censura en La Laguna responde al "rencor"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado este martes la moción de censura que se está promoviendo contra el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, compañero de partido en Coalición Canaria, y ha afirmado que es un gesto de "rencor" que "la ciudadanía no entiende".

Clavijo ha salido así al paso de la decisión de todos los concejales de Unid@s Se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y dos ediles del PSOE de presentar una declaración previa a una moción de censura contra Díaz, en la que instan a los otros tres ediles socialistas del municipio tinerfeño a que se sumen a la propuesta o justifiquen su rechazo.

Una actuación que el presidente dice cuestionar porque "a lo mejor les hacen falta catorce, no once" concejales para promover con éxito esa moción de censura y porque "ponerse de acuerdo para quitar, echar", a alguien no responde más que "al rencor".

Clavijo ha animado a estos concejales a "canalizar toda esa energía en hacer propuestas positivas para la cuidad", en lugar de centrarse en el " quítate tú pa' ponerme yo" ya que, en su opinión, eso es algo que "la ciudadanía no entiende".

En la misma línea, ha sostenido que en el municipio que él mismo gobernó hasta 2015 "hay cosas que se pueden mejorar" pero no es "necesaria" una moción de censura porque, a su juicio, "La Laguna tiene un magnífico alcalde".

Clavijo ha afirmado estar convencido de que todas las "sugerencias positivas" de la ciudadanía serán recogidas "con humildad y afán de colaboración" por el actual alcalde. Lo otro, ha dicho, "son tácticas", ha sentenciado.

Fernando Clavijo ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en Telde, en el marco de una visita institucional que ha efectuado a ese municipio de Gran Canaria acompañado por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.