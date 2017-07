El consejero de Obras Públicas dice que no tiene los convenios para carreteras de Tenerife

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha reconocido este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que su departamento no tiene los proyectos del convenio firmado con el Cabildo de Tenerife para actuar en los puntos más conflictivos de la autopista TF-5.

Durante una comparecencia solicitada por el diputado del grupo Socialista Gustavo Matos para hablar de medidas para resolver la congestión del tráfico en las carreteras de interés regional de Tenerife, el consejero ha explicado que los proyectos se redactan como consecuencia del convenio.

Un convenio que el pasado 30 de junio fue anunciado por los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, con un presupuesto de 8,2 millones de euros con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Las actuaciones se llevarán a cabo para que haya un tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos, así como para acondicionar tramos para vehículos lentos y mejora del trazado en el tramo entre Los Realejos e Icod de los Vinos.

Durante el pleno del Parlamento, el diputado del grupo Socialista ha comentado que hay generaciones de ciudadanos de Tenerife que sólo conocen como presidente de la corporación insular a un miembro de ATI, y al frente del Gobierno regional a un dirigente de Coalición Canaria.

Y sin embargo, ha señalado Gustavo Matos, resulta que el fracaso de las carreteras y de las infraestructuras de Tenerife se debe a los dieciocho meses que la socialista Ornella Chacón estuvo al frente de la Consejería de Obras Públicas.

El diputado socialista ha acusado a los dirigentes de Coalición Canaria (CC) de estar "rendidos al asfalto y al coche privado" durante treinta años.

El consejero pidió al diputado socialista que deje los fantasmas del pasado, al aludir a ATI, pues la última vez que ese partido se presentó a unas elecciones "y las ganó, yo tenía diez años", y a continuación relató el acuerdo firmado con el Cabildo de Tenerife y reconoció que para solucionar los problemas también es preciso mejorar el transporte público.

También se refirió Pablo Rodríguez al próximo convenio de carreteras que firmarán los gobiernos central y regional.

En su segunda intervención el diputado Gabriel Matos consideró que tras oír al consejero lo que tenía claro era que lo más pronto para disponer de un proyecto en el norte de Tenerife será al cabo de dos años, con lo que los problemas no se resolverán de forma inmediata.

Gustavo Matos criticó que se siga con la fórmula de asfalto y carreteras para resolver los problemas de congestión del tráfico y reclamó alternativas en forma de transporte público de calidad, porque el actual es "un desastre".

Comentó el diputado socialista que "suenan campanas de boda entre CC y PP" para que los populares entren en el Gobierno regional y en la lista de bodas "está su consejería, pero añadan un buen convenio de carreteras".

El diputado socialista pidió que se piense en los ciudadanos que cada día pierden tantas horas al volante, y afirmó que el Gobierno de Canarias no tiene los proyectos del convenio firmado con el Cabildo de Tenerife, por lo que acusó al consejero de engañar a los ciudadanos.

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, replicó que los proyectos no los tiene su departamento, y agregó que se redactarán como consecuencia del convenio firmado con el Cabildo de Tenerife.

El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos ha indicado que la situación va a peor tanto en la TF5 como en la TF1, de modo que aumenta el tiempo que los tinerfeños están en colas y se incrementa la posibilidad de accidentes.

La diputada de Nueva Canarias María Esther González ha dicho que durante más de veintitrés años desde el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife lo único que se ha hecho es poner parches en esas carreteras, y preguntó si hay un proyecto para realizar las mejoras en la TF5 o "juegan al despiste".

La diputada de Podemos Natividad Arnáiz ha criticado que todos están de acuerdo en cuáles son los problemas pero no se actúa de acuerdo a ello, pues no se adoptan medidas para acercar los servicios a las personas para que haya menos desplazamientos, y ha considerado que cuando los ciudadanos prefieren sufrir esas colas es porque no tienen alternativas mejores.

La diputada del grupo Popular Cristina Tavío ha asegurado que "sorprende" que en Tenerife haya tantos problemas de tráfico cuando el Gobierno y el Cabildo ha estado presidido por el partido del consejero, Coalición Canaria.

El diputado del grupo Nacionalista José Manuel Pitti ha considerado que conviene recordar que el pleno del Parlamento ha aprobado una iniciativa para que el Gobierno canario colabore con el Cabildo tinerfeño para un plan global con el que solucionar los problemas de cogestión de la isla, y de ahí el convenio de colaboración, ha señalado.