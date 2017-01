Mil figurantes y diez carrozas para recibir a los Reyes Magos en Santa Cruz

La víspera del Día de Reyes en Santa Cruz de Tenerife estará cargada de actividades, entre las que destacan la llegada de Sus Majestades al Estadio Heliodoro Rodríguez López y la cabalgata, en la que participarán más de 1.000 figurantes y 10 carrozas.

El Ayuntamiento de la ciudad, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), ha diseñado un programa de actos, que ha sido presentado este miércoles por el alcalde, José Manuel Bermúdez; por la concejala de Fiestas, Gladis de León; y por el director del espectáculo de bienvenida en el estadio, Javier Caraballero.

La programación comenzará este jueves a las 17.00 con la puesta en escena del espectáculo de bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar en el Heliodoro Rodríguez López, donde se permitirá el acceso desde las 16.00 (solo aquellos que tengan entrada). Las personas con movilidad reducida accederán al interior del estadio a través de la puerta 2, mientras que se recomienda la 17 para las personas con discapacidad visual. Se contará, además, con intérpretes de lengua de signos y pictogramas, que serán proyectados en la pantalla gigante.

Una hora más tarde, el recinto deportivo acogerá una ceremonia interactiva que, bajo la dirección de Javier Caraballero y titulada ‘La gran fiesta real’, servirá de antesala a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a Santa Cruz.

El cuento que se desarrollará sobre el césped del Heliodoro estará protagonizado por los habitantes de un castillo real en el que conviven una reina, una princesa, el mago Merlín y el guardia del castillo. Todos ellos tratarán de impedir la acción de una malvada bruja, que intentará por todos los medios boicotear la llegada los Reyes Magos a la capital.

Cerca de 600 bailarines y figurantes intervendrán en las coreografías ideadas para la ocasión. Estos jóvenes pertenecen a los grupos coreográficos Echeyde, Virgen del Mar, Bohemios, Crew of Dreams, Danza Tenerife, Are The Pump, Tenerife Dance Project, Yu Funk, Ballet Dance y Star Dance.

El sonido de un helicóptero del Ejército anunciará la proximidad de Sus Majestades, que llegarán al estadio en coches descapotables y acompañados por sus respectivos séquitos de pajes y embajadores. Allí recibirán de manos del alcalde la llave mágica que abre todas las puertas de las viviendas de la ciudad.

Una vez finalizado el espectáculo programado en el estadio, Sus Majestades saldrán del recinto para presidir la cabalgata que discurrirá por las calles de la ciudad, a partir de las 19.00, acompañados por sus respectivos cortejos.

Cabalgata de Reyes

Este año acompañarán a Sus Majestades más de un millar de personajes y figurantes. Todos ellos se congregarán en torno a las diez carrozas que, inspiradas en distintas alegorías, integrarán el desfile interpretando distintos bailes y coreografías junto a miembros de las comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Sus Majestades también viajarán en carrozas rodeadas por sus respectivos cortejos formados por emisarios, pajes y embajadores, mientras que los camellos serán los encargados de transportar los regalos para los niños de todo el municipio.

Los pajes de los Reyes repartirán un total de 2.300 kilos de caramelos a lo largo del recorrido, todos ellos sin gluten y, además, otros 300 kilos de estas golosinas sin azúcar y también sin gluten entre sus componentes. Un envoltorio azul diferencia a estos últimos del resto.

Del mismo modo, Fiestas ha previsto el vallado de las zonas en las que se congrega un mayor número de público y, además, habrá varias áreas con sillas para poder seguir el recorrido del desfile. Los espectadores con movilidad reducida contarán con una zona reservada en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Robayna, mientras que la localización de las cámaras de Televisión Canaria, que retransmitirá en directo la cabalgata para todo el archipiélago, se ubicará en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la plaza de Duggi.

El Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo de seguridad del que tomarán parte unos 200 efectivos, entre agentes policiales y miembros de Protección Civil, además de otros 70 voluntarios. Desde el Consistorio, se insiste en la necesidad de observar la lógica vigilancia y custodia de los menores por parte de sus tutores. Las medidas de seguridad adoptadas por la organización deberán complementarse con el correcto comportamiento de los espectadores, a los que se les ruega expresamente que no utilicen artefactos que puedan molestar a los camellos con el fin de evitar incidentes y velar por la seguridad del público

Recorrido

La Policía Municipal será la encargada de abrir el desfile, que discurrirá desde la avenida de Bélgica hacia la plaza de la República Dominicana, avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán y plaza de Weyler para continuar, posteriormente, por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. El trayecto concluirá en la plaza de la Candelaria, donde Sus Majestades realizarán el tradicional acto de adoración al Niño Jesús en el portal de Belén allí instalado. En ese punto, Fiestas habilitará un espacio para personas con movilidad reducida, que estará debidamente señalizado en la zona izquierda.

Al igual que otros años, a medida que se realice el paso de la comitiva, operarios del servicio municipal de limpieza se encargarán de dejar en condiciones todas las calles incluidas en el recorrido, antes de que la Policía Local proceda a la reapertura del viario al tráfico rodado.

Según ha expresado el alcalde, la víspera de Reyes se ha convertido “en la gran tarde-noche de la ciudad, en la que reina un ambiente de gran ilusión para los pequeños y animación para toda la familia y en la que se dan cita miles de personas de Santa Cruz y de fuera de Santa Cruz”. Bermúdez destacó, además de la apertura de comercios y restaurantes, la organización de actividades nocturnas en el Mercado Nuestra Señora de África y la celebración el próximo domingo del primer Ven a Santa Cruz de este 2017, en coincidencia con el período de rebajas y con la llegada de 5.000 cruceristas a la ciudad.