“La limpieza en el barrio de Ofra, en Santa Cruz, está fatal”

Mucha basura acumulada en las calles es la tónica habitual para las personas que viven en las zonas periféricas de la capital tinerfeña, Santa Cruz. Un ejemplo de ello es, sin duda, el barrio de Ofra, donde los ciudadanos reclaman mayor atención por parte del Ayuntamiento y subrayan carencias respecto a lo mejor que está el centro de la ciudad.

La falta de limpieza en diversas zonas de la periferia se ha convertido en una de las quejas que más hacen los vecinos del distrito Ofra-Costa Sur al Consistorio santacrucero, aunque desde el Ayuntamiento se insiste en que este es un problema derivado de la falta de civismo y se sostiene que los servicios de limpieza actúan de forma correcta. En cambio, los residentes en el lugar señalan que la responsabilidad compartida.

La vecina Amanda Cruz considera que la limpieza en Ofra no es todo lo adecuada que debiera ser, pero advierte que los vecinos también tienen parte de responsabilidad. “Muchos vecinos no recogen las necesidades de sus perros. Esto es un problema cuando vas caminando por la calle”. Cruz cree que en el centro de la ciudad la limpieza es mucho más eficaz. “En el centro, con el asunto de los turistas, son más insistentes porque les interesa, que, si no, estos no siguen viniendo”, afirma. Como solución a la falta de limpieza en los espacios públicos del barrio, propone que se tomen medidas restrictivas o que haya multas para los que no cumplen. “El Ayuntamiento debe ser más restrictivo y, si ven que los vecinos se dejan las necesidades de sus perros, que los paren y los multen”.

De la misma forma, Aída Ferreira explica cómo cerca de colegio de su hijo hay restos de excrementos de animales y de personas. “La limpieza en el barrio está fatal; hay mucha basura cerca del colegio Ofra-Vistabella, y las escaleras siempre están llenas de basura y de cacas de perros, e incluso de personas. Además, las calles están muy descuidadas. No sé si el problema es de los vecinos, porque en la zona centro las calles están más limpias. Somos responsables, porque yo veo gente del Ayuntamiento trabajando. No se soluciona nada si limpian y nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer”. La vecina advierte que todos los días, cuando lleva a su hijo al colegio, se encuentra la misma basura.

Las zonas del centro están más mimadas

Los ciudadanos entienden que en las zonas con mayor poder adquisitivo o que son más transitadas se cuida más el aspecto y la limpieza que en los barrios. De esta manera, otro vecino, Juan Antonio, indica: “La limpieza es según las zonas de la ciudad; en las zonas con más poder adquisitivo, las calles están más limpias”. También Kathya Expósito expone que, dependiendo de la zona de Santa Cruz de la que se trate, se utilizan más o menos recursos, y señala que la Administración pública y los políticos solo se preocupan de los barrios en época electoral. “La limpieza no es igual, para nada, en Ofra que en el resto de la ciudad. La avenida de Los Príncipes debería desinfectarse, como hacen con las calles de Santa Cruz, ya que pasa mucha gente todos los días, casi tanta como en la avenida de Anaga. Los barrios los tienen muy abandonados; solo se preocupan de ellos cuando hay elecciones”.

Expósito tiene claro que se trata de una responsabilidad compartida al cincuenta por ciento entre la Administración local y los vecinos. “Hay vecinos que ensucian… Yo he visto gente que no recoge los excrementos de los perros, pero la gente es irresponsable en Ofra y en Santa Cruz. Que la gente ensucie no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad”, y sostiene que en zonas como la avenida de Anaga se utilizan más recursos y operativos que en Ofra.

Al contrario que Kathya Expósito, Santiago Acosta considera que los ciudadanos tienen un nivel de responsabilidad alto en la cuestión de la limpieza en la ciudad. “Si no respetas donde vives, no vas a respetar nada”.