Sí Se Puede subraya que la incorrecta gestión de la crisis de las microalgas pone en peligro el turismo

Tres concejales de Sí Se Puede en los municipios de Arico, Buenavista y Tegueste han asegurado que la crisis de los vertidos y las microalgas han puesto en peligro el sector del turismo y "muchos puestos de trabajo que dependen de ello", ya que ha tenido "repercusiones internacionales".



El concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte Sebastián Martín ha afirmado que en municipios como Santa Cruz de Tenerife, en el que, según Martín, se desala el 50% del agua potable, esta se extrae "de un mar que se contamina".



Asimismo, el edil ha denunciado el vertido de 57 millones de litros de agua que se vierten al mar sin depurar a través de los 120 puntos que existen en la isla de Tenerife.



Sebastián Martín ha señalado que la responsabilidad de los vertidos que se producen en la isla de Tenerife es de las instituciones públicas como el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias, y ha achacado la aparición de las microalgas a la inacción del Gobierno y del Cabildo frente al cambio climático.



En este sentido, Martín ha manifestado que el Gobierno de Canarias "tiene escondido en su gaveta" un plan de mitigación y adaptación al cambio climático desde el 2008, y ha denunciado que Canarias es la segunda comunidad autónoma que más ha aumentado las emisiones a la atmósfera desde 1990, "por lo que la culpa es del Gobierno y de las instituciones por su inacción", ha opinado Sebastián Martín.



La concejala de Sí Se Puede en Tegueste Blanca Carrasco ha asegurado que una de sus "batallas en el municipio" han sido las aguas residuales, ya que el 40% de las viviendas "no están conectadas a la red de saneamiento y vierten a pozos negros o a los barrancos".



Carrasco ha expresado que la depuradora de Valle de Guerra, que recibe las aguas residuales de Tegueste, "solo depura el 50% de las aguas" y ha puesto en duda que hagan un pretratamiento antes de verter la sobrante al mar.



La edil de Tegueste también ha denunciado la falta de control por parte del Ayuntamiento de este municipio y del Consejo Insular de Aguas, ya que, según Carrasco, no se han reunido ninguna vez para asegurarse de que se está cumpliendo el contrato entre el Ayuntamiento y el Cabildo, valorado en 100.000 euros, que tiene como objeto encargar la gestión de la depuración a la Corporación insular.



Carrasco ha afirmado que en Tegueste no se emplean recursos públicos para el tratamiento de las aguas "porque no se ve y no da votos", y que el ayuntamiento prefiere gastar el dinero "en romerías y en decorar rotondas con flores", mientras que "por debajo de Tegueste está todo podrido".



El concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Arico Esteban Lorenzo ha informado de que utilizarán todos los medios "a su alcance como organización política" para exigir al Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, que "cumpla con la ley" y "se le meta mano a este asunto" para terminar con los vertidos irregulares sin depurar.



Lorenzo ha indicado que quieren "llevarle la contraria" al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, puesto que, según el edil, "ha puesto la pelota sobre el tejado de los ayuntamientos" cuando es "perfecto conocedor" de que para las corporaciones municipales es "inasumible" desarrollar acciones encaminadas a mejorar los puntos de depuración y saneamiento.



Estaban Lorenzo ha emplazado a toda la ciudadanía a participar en las manifestaciones que tendrán lugar el domingo 20, en la playa de Las Teresitas, y el 27, en la playa de Las Vistas, para exigir un mayor control en la depuración de las aguas de la isla.