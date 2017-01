En busca del Golem; un paseo por las huellas de la vieja judería de Praga

Dicen que el Rabbi Judah Loew creó al Golem para defender a los habitantes de la judería de Praga de los cada vez más frecuentes ataques antisemitas de la población cristiana de la ciudad. Aquellos tiempos, en pleno siglo XV, no eran fáciles para las comunidades judías de Europa. El Golem era un ser de barro de grandes proporciones al que se podía insuflar vida y que obedecía cualquier orden escrita en papeles que se introducían en su boca. Dice la leyenda que el Golem sigue guardado en un sarcófago de la sinagoga Altneuschul (Sinagoga Nueva-Vieja) y que aguarda dormido a que alguien le insufle el ‘aliento divino’ escribiendo la palabra Emet en su frente (verdad). Lo que está claro es que el Golem no pudo ser despertado en 1939, cuando la Alemania nazi ocupó el país e inició un proceso de limpieza étnica que acabó con la vida de 70.000 checos de ascendencia judía. Los alemanes trataron de borrar de un plumazo siglos de historia. No pudieron. Las huellas de generaciones de judíos checos siguen vivas, presentes. Ya sea en las piedras de su pasado como en las obras de Franz Kafka, otro judío célebre de esta ciudad de cuento de hadas.

Y cómo vamos en busca del Golem empezamos nuestro paseo por el Barrio de Josefov por la Sinagoga Nueva-Vieja (Dirección: Calle Maiselova, 18; Tel: (+420) 224 800 812; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 17.00; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: E-mail: sekretariat@kehilaprag.cz) como paso inicial casi iniciático antes de visitar las huellas del viejo Barrio Judío de Praga. Bautizada en el siglo XII como Sinagoga Nueva, este edificio es el templo judío más antiguo de Europa y aún hoy es el principal oratorio de la comunidad judía de la ciudad. Generaciones enteras rezaron aquí. Gentes de varios siglos. Como los que reposan en el célebre Cementerio Judío (Dirección: Calle Siroká, 3; Tel: (+420) 222 749 211; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: office@jewishmuseum.cz), que desde inicios del siglo XV (la lápida más antigua que se conserva es de 1430) hasta 1787 fue el único cementerio de la comunidad.

Exterior de la Sinagoga Vieja-Nueva, la más antigua de Europa.

Miles de lápidas apiñadas nos hablan de los hombres y mujeres que habitaron el barrio durante más de tres siglos. Nombres como el del propio Rabbi Judah Loew, sí el del Golem. Nombres, símbolos, extraños dibujos que nos hablan de la riqueza simbólica de la religión hebraica. De entre las tumbas (los cálculos hablan de más de 100.000 enterramientos) sobresalen otros edificios de interés como el impresionante Salón de las Ceremonias (Dirección: Calle U Starého hřbitova, 3; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: office@jewishmuseum.cz), en la que se ha instalado un interesantísimo museo sobre la medicina judía y los rituales funerarios de la comunidad, la Sinagoga de Klaus (Dirección: Calle U Starého hřbitova, 3; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: office@jewishmuseum.cz), con una muestra sobre la vida religiosa y cotidiana en el barrio, o la bonita Sinagoga de Pinkas (Dirección: Calle Siroká, 3; Tel: (+420) 608 501 549; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: office@jewishmuseum.cz) en el que, además de instalarse un emotivo memorial sobre las víctimas del holocausto nazi, puede verse uno de los Mikvés (baños ceremoniales) más bonitos de Centro Europa.

Rastros dispersos de la antigua judería

Cuando los viajeros españoles oímos la palabra judería pensamos en intrincados laberintos de callejuelas medievales como los fantásticos ejemplos de Toledo , Córdoba o Girona . El antiguo barrio judío fue derribado casi por entero a mediados del siglo XIX y sólo se mantuvieron en pie las sinagogas, el Salón de Reuniones y el viejo cementerio. En lugar de lo que debía ser un barrio típicamente medieval se construyó un elegante vecindario de calles amplias, palacetes elegantes y plazas que emparenta a Praga con otras grandes capitales europeas. Un ejemplo claro es la exclusiva Avenida Parizká, dónde se pueden encontrar tiendas de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo.

Espectacular interior de la Sinagoga Española, en el barrio judío de Praga.

Esa antigua judería aparece en pequeños detalles o en esos edificios que sobrevivieron a la piqueta u otros que se construyeron ex profeso pensando en la nueva configuración del barrio. Como sucede con la espectacular Sinagoga Española (Dirección: Calle Vězeňská, 1; Tel: (+420) 222 749 211; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: office@jewishmuseum.cz) que se construyó en 1868 en un precioso estilo neoárabe y alterna su función como museo de historia de la comunidad judía en territorio checo durante los siglos XIX y XX con la de salón de conciertos. Como contrapunto, la renovación de la ciudad dejó en pie joyas históricas como la Sinagoga Maisel (Dirección: Calle Maiselova, 10; Tel: (+420) 222 749 464; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00; E-mail: office@jewishmuseum.cz), que se construyó en 1590 bajo los cánones estéticos del gótico alemán o la Sinagoga Alta (Dirección: Calle Červená, 98/6; Tel: (+420) 224 800 812; Horario: de noviembre a marzo D-V 9.00 – 16.30; de abril a octubre D-V 9.00 – 18.00), también de finales del XVI

Un paseo tranquilo por el antiguo Josefov ofrece numerosas sorpresas. Desde comer auténtica comida tradicional judía (restaurantes kosher) a seguir los primeros pasos del escritor Franz Kafka, que nació en una casa situada en el número cinco de la calle U Radnice. Y para los que sigan pensando en el Golem queda el curioso Museo Speculum Alchemiae de la Alquimia (Dirección: Calle Haštalská, 1; Tel: (+420) 773 645 234; Horario: L-D 10.00 – 18.00; E-mail: info@alchemiae.cz), antiguo laboratorio del siglo XV o XVII que se descubrió en el 2002 tras unas inundaciones. Una verdadera joya que nos transporta a los tiempos en los que los sabios judíos atesoraron los viejos conocimientos científicos que se olvidaron en Europa; quien sabe si el propio Rabbi Judah Loew estuvo en este lugar buscando el secreto para convertir el barro en el temible Golem.

Laboratorio medieval de Alquimia en Praga. SPECULUM ALCHEMIAE

COMER EN JOSEFOV

King Salomon . Dirección: Calle Siroká, 8; Tel: (+420) 224 818 752; E-mail: info@kosher.cz; Kosher. Restaurante especializado en cocina Askenazí tradicional (ojo que no tiene nada que ver con la comida sefardí). No es un sitio económico (el menú por persona supera los 50 euros de media), pero la calidad es impresionante. Un buen lugar para descubrir la cocina de los judíos centroeuropeos.

Kosher Shalom . Dirección: Maiselova, 18; Tel: (+420) 224 800 808; E-mail: restaurace@kehilaprag.cz. Kosher. Una opción muchos más económica que King Salomón. El menú cuenta con los clásicos de la cocina tradicional y con un buen número de platos de cocina internacional elaborados según las estrictas normas kosher. Es el restaurante de la comunidad judía de Praga.

Dinitz . Dirección: Calle Bilkova, 12; Tel: (+420) 222 244 000; E-mail: info@dinitz.cz. Kosher. Platos orientales turco-libaneses. En este sentido estamos ante un restaurante más sefardí que azquenazí aunque también tienen cabida los platos tradicionales de la gastronomía centroeuropea. Buena relación calidad precio.

NOTA : El Museo Judío gestiona las seis sinagogas de Josefov y varios centros museísticos del barrio. Las entradas dan acceso a todas las instalaciones.