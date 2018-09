El Cabildo de Gran Canaria es la primera administración en unirse a Envera para promover el sello turístico Disfriendly

El Cabildo de Gran Canaria se ha convertido en la primera institución española en firmar un convenio con la entidad nacional Envera, la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, para promover desde lo público la instauración del sello Disfriendly, que tiene como objetivo promocionar la integración de las personas con discapacidad en el sector hoteleros y turístico.

Este acuerdo de colaboración refuerza el compromiso del Cabildo de Gran Canaria por crear un modelo de turismo sostenible, responsable e integrador en el que existe un compromiso social e inclusivo que aporta un elemento diferenciador al destino, en este caso a través del asesoramiento a empresas para alcanzar la excelencia y el reconocimiento a las que ofrezcan una atención de calidad e inclusiva a las personas que visitan Gran Canaria.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, elogió que esta iniciativa naciera de Envera Gran Canaria, que sea el primer sello de este tipo no solo en España, sino de Europa y el mundo, y que ahora se vaya a extender por el resto del país, por lo que no escatimó en reconocer el esfuerzo de esta organización a la que el Cabildo no dudó en ofrecer su apoyo desde el primer momento.

La presidenta del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Inés Jiménez, destacó que este distintivo Disfriendly se une al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) para crear programas de formación que ayuden a preparar a los profesionales del sector y protocolos de seguimiento a los establecimientos y empresas adheridas que garanticen una atención especializada a personas con discapacidad física o limitación cognitiva.

El Cabildo de Gran Canaria y Envera constituirán un órgano que se encargará de supervisar la formación, ejecución, control y seguimiento de este convenio de duración indefinida y que será la base para que el Patronato de Turismo fomente la suscripción de acuerdos con los diferentes operadores del sector de Gran Canaria.

El sello Disfriendly es uno de los proyectos más ambiciosos de Envera, que pone al servicio de Gran Canaria sus 40 años de trabajo para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, señaló el presidente de Envera, José Antonio Quintero, que aseguró que este convenio posicionará a Gran Canaria como un destino ejemplar y servirá para liderar en España este tipo de iniciativas que promueven la eliminación de barreras físicas y sociales, ya que Envera negociará con TripAdvisor que incluya el sello entre sus recomendaciones.

“Estoy convencido de que todos podemos ser los mejores en algo”, ese es el lema que esconde el éxito de Envera y por el que seguirá luchando, concluyó Quintero, ya que aún queda mucho por hacer toda vez que aún hay establecimientos españoles que impiden la entrada a personas con discapacidad, como revelan recientes noticias de Castellón, Almería o Peñíscola.

Este es un sello de auténtico compromiso, ya que va más allá del cumplimiento de la normativa, y busca la auténtica implicación para que un establecimiento pueda ser recorrido por cualquier persona, lo que incluye, por ejemplo, pictogramas entendibles por cualquier persona, ya sea una mayor extranjera o un niño que no sepa leer.

Envera y su compromiso social

Envera es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la integración sociolaboral de personas con discapacidad, atendiéndolas durante todo su ciclo vital en atención temprana, neurodesarrollo infantojuvenil, apoyo escolar y formación, inserción laboral y empleo, centro ocupacional y de día, asistencia en residencia y tutela, ocio, cultura y deporte.

La organización cuenta con centros en Madrid, Barcelona, Málaga, Tenerife y Gran Canaria en los que atienden anualmente a 2.500 personas con diversidad funcional. Además, son un ejemplo en la lucha por la integración laboral, ya que de sus 670 trabajadores, más de 500 son personas con discapacidad.