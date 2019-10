El Círculo de Amistad XII de Enero acoge un encuentro con el dramaturgo José Padilla

El Círculo de Amistad XII de Enero ha organizado para este martes, 22 de octubre, un encuentro con el dramaturgo, actor y director artístico canario José Padilla. La cita tendrá lugar en el teatro que la entidad social tiene en la santacrucera calle Ruiz de Padrón, a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

José Padilla acude al Círculo, procedente de Madrid, para ofrecer a todo el público asistente la oportunidad de conocer los aspectos más relevantes de su todavía corta vida y, aunque parezca contradictorio, su intensa y dilatada carrera profesional, mediante una entrevista que mantendrá con la Dra. Ana María Díaz Pérez, vocal de Cultura de esta Sociedad.

De este modo, a través de las preguntas y las respuestas de ambos interlocutores, conoceremos la infancia de José Padilla, su adolescencia, su formación previa a la universidad y sus años de estudiante de arte dramático en la capital de España. Las personas que acudan a este encuentro también podrán conocer el brillante trabajo del actor tinerfeño, siendo una de sus principales cualidades su gran versatilidad, puesto que en su currículo se contempla la adaptación y traducción de obras clásicas, además de sus actividades como director, actor y autor de sus propios textos.

Para más información... https://t.co/6OuEV3pc4epic.twitter.com/MRRSdc0PdK — Círculo de Amistad (@CDAXII) October 15, 2019

José Padilla es uno de los dramaturgos contemporáneos con mayor proyección nacional e internacional y uno de los jóvenes escritores teatrales actuales que por su prolífica y magnífica trayectoria profesional ha sido galardonado con distintos premios nacionales y extranjeros, entre otras cualidades, por su extraordinaria creatividad.

En el ámbito internacional ha sido el primer dramaturgo español que ha estrenado una adaptación suya en el Globe Theatre de Londres, sin obviar, que ha puesto en escena alguna de sus obras en Moscú representada por actores rusos.

La entrevista estará acompañada de imágenes y proyecciones audiovisuales y, una vez concluida, los asistentes, podrán formular preguntas al entrevistado dramaturgo.

José Padilla

José Padilla nació en Santa Cruz de Tenerife en 1976 y es licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, RESAD.

En la primera edición del certamen Almagro Off celebrada en 2011, Padilla presentó su dramaturgia Malcontent, que obtuvo una mención especial del jurado. En 2012 estrena una versión de Enrique VIII de William Shakespeare en el Globe Theatre de Londres. Su adaptación de La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, llevada a cabo junto a Alfredo Sanzol, fue nominada a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max.

En abril de 2013 co-dirigió su obra Sagrado Corazón 45 para La Casa de la Portera. Sus trabajos también comprenden la creación y dirección de dos obras: Los cuatro de Düsseldorf, estrenada en la sala de teatro Sol de York, y Haz clic aquí para el Centro Dramático Nacional con estreno en La Sala de La Princesa del Teatro María Guerrero, en diciembre de 2013 y posterior reposición en octubre de 2014. Esta pieza, además, forma parte del repertorio de obras del Teatro del Arte de Moscú.

En 2016 también dirigió su propia adaptación de La isla púrpura, de Mijáil Bulgákov, coproducida por Buxman y Kamikaze Producciones y, además, se estrenó su versión de Trabajos de amor perdidos, de William Shakespeare, realizada para Fundación Siglo de Oro y coproducida por el londinense Globe Theatre.

Por otra parte, José Padilla ha traducido y adaptado Reventado, de Sarah Kane, o Have I none (Otro no tengo), de Edward Bond, y entre sus títulos originales encontramos Cuando llueve vodka o Papel, texto que escribió y dirigió para la productora Ventrículo Veloz.

Entre sus principales galardones Padilla ha obtenido el Premio Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España 2013, el Premio Réplica a la mejor autoría canaria por su obra Porno Casero y su función Perra vida, de la que es escritor y director; obtuvo el primer premio en el certamen Almagro Off 2016, por, en palabras del jurado, “la creatividad de la propuesta escénica a partir del texto original de Cervantes y a la solidez del trabajo con los actores, apoyado con eficacia por la brillante versión”. Además, su proyecto de puesta en escena de Medida por medida de Shakespeare fue merecedor del Premio Gayarre.