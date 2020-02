Pepe Mel: "Al Málaga ahora todo le sale bien"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha dicho en la víspera de recibir este viernes al Málaga CF, en la trigésima jornada de LaLiga SmartBank, que al equipo andaluz ahora "todo le sale bien", después de obtener tres victorias consecutivas, mientras que los isleños buscarán acabar con su mala racha tras dos meses sin ganar.



El técnico madrileño ha precisado que todos los equipos de la categoría pasan "por estados de ánimo, buenos y malos", y su equipo ahora empata mucho, pero no logra ganar desde el pasado 15 de diciembre.



"Al Málaga ahora todo le sale bien. Tiene la baja de Adrián González, pero tiene muchas virtudes, con gente peligrosa arriba y en las bandas, es un equipo muy compensado, con muchos jugadores que han estado en Primera División", ha relatado.



Por otra parte, el técnico madrileño, quien cumplirá este viernes 57 años, ha reconocido que aún no ha tomado una decisión sobre la titularidad o no de Pedri González en el partido de mañana.



El joven jugador tinerfeño debutó esta semana con la selección española sub'19 en un partido amistoso y apenas se ha entrenado media hora a su regreso a Gran Canaria, por lo que "hay que saber dosificarlo", según opina Mel, sin confirmar si volverá a ser titular o no.



Por otra parte, Las Palmas no podrá contar aún con el lateral zurdo De la Bella, ni ahora con el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, baja para los dos próximos meses tras lesionarse el pasado sábado en Alcorcón.



Tampoco estará disponible el defensa central argentino Martín Mantovani, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas tras ver la décima del curso en el estadio de Santo Domingo.



Además, Mel medita dónde situar a Fede Varela, pues reconoce que se encuentra más cómodo como enganche con la delantera, aunque con "precauciones" porque es un jugador que tiene "problemas musculares constantemente".



El preparador madrileño no quiere mirar más allá en el calendario y superar el día a día de un equipo que "ha vivido mil problemas" durante esta temporada, sobre todo en forma de futbolistas lesionados.



"Estamos a tres puntos de los 'play-off' de ascenso sin haber ganado, eso demuestra cómo es esta categoría. El calendario tenemos que verlo despacio, día a día, no nos podemos permitir otra cosa", ha admitido el entrenador madrileño.



Por otro lado, sobre la polémica con las decisiones del videoarbitraje (VAR), Mel está de acuerdo con unas recientes manifestaciones del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, en las que pedía más victorias y menos excusas con las decisiones arbitrales.



"El presidente estuvo bien, porque la UD Las Palmas no se puede quejar de nada de los árbitros como institución. Otra cosa es que el entrenador, nada más terminar el partido, diga el sentir del vestuario y de la afición. A nosotros no nos pitan las manos que sí nos tocan en contra. Esto no es ir contra el arbitraje, pero hablar más del VAR no nos beneficia, nos distrae", ha reconocido.