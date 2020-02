Sofía Méndez: el vestuario como epicentro

Sofía Méndez concibe el fútbol, esencialmente, como una actividad coral. Durante la entrevista con ¡Bota Heliodoro! y que vio la luz el pasado domingo con ocasión del encuentro CD Tenerife-Rayo Vallecano, destaca como constante la gran relación que ha tenido siempre con sus compañeras. Y nos habla de sus antecedentes, en los que impera la idea del cambio de destinos. “Empecé hace diez años, jugando con los chicos, en el San Fernando Rey. Progresé, y, cuando llegué a infantil, ya no podía jugar más con los chicos; me llamó el Tacuense y fui a probar. La verdad es que estuvo muy bien. Estuve tres años. Entonces decidí irme al Llamoro, allí me trataron muy bien.”

Llegó al CD Tenerife animada por una amiga, que la invitó a realizar la pertinente prueba. “Superé el ensayo, y, de repente, me vi jugando en el CD Tenerife; toda una oportunidad para mí. Negocié con mi anterior equipo, y, con mucha gratitud para sus rectores, al final decidí elegir lo mejor para mí”.

El trabajo de adaptación fue duro, pero Sofía asegura que estrenarse junto a varias excompañeras le ayudó mucho a hacer este tránsito. “Desde el primer minuto me sentí feliz en el club, pero reconozco que tuve que hacer un sobreesfuerzo, porque finalmente tenía nuevos entrenadores y nuevo equipo. La adaptación ya es un objetivo cumplido, porque mis compañeras y los integrantes del cuerpo técnico me han ayudado mucho a mejorar”.

Durante la entrevista, Sofía pondera la ventaja de integrar un club con una estructura profesional como el CD Tenerife. “Aquí tenemos muchos medios y un personal muy profesional. Los fisioterapeutas son esenciales; están muy pendientes de nosotras y eso es muy satisfactorio. También disfrutamos de la gran calidad profesional y humana de los entrenadores. Son muchas cosas que nos hacen sentirnos felices y realizadas en el club”.

Su posición en el campo, siempre en la línea defensiva, ha transitado desde central hasta lateral. “Siempre jugué de defensa. Durante dos años lo hice de central. Y, esta temporada, he combinado esta posición con la de lateral. Si me preguntas dónde prefiero estar te diría que en el lateral.”

Nuestra entrevistada habla con mucho cariño de la relación con todos los equipos del club, incluidos los masculinos. “La relación con los integrantes de los equipos masculinos ha sido normal. Cuando me está tratando un fisioterapeuta y entra un chico generalmente me dedica un saludo muy afable, respetuoso y cordial. Con las compañeras, la relación es fantástica: nos llevamos muy bien, y, en un momento determinados, nos contamos nuestras cosas y establecemos relaciones de gran complicidad.”

Sofía ve el vestuario como un lugar esencial. “Es el espacio definitivo para hacer el grupo. Somos grandes compañeras dentro y fuera del campo; hay mucha risa, mucho respeto, mucha cordialidad.”

Llevar la marca CD Tenerife siempre sitúa a la cadena en una obligación especial. Pero Sofía afronta todos los partidos con absoluta concentración y respeto al rival. “Unos partidos son más complicados que otros, pero, con el apoyo que nos damos, los sacamos adelante satisfactoriamente. La ayuda que nos ofrecemos es sistemática y esto es un avance fundamental para obtener un buen rendimiento y un buen resultado”.

Sus hermanos, y su madre especialmente, han sido decisivos en el comienzo y en el desarrollo de sus diez años de fútbol: “Yo jugaba al fútbol en la calle con mis hermanos. No me gustaba mucho, pero mi hermano me animó, diciéndome que disfrutaría mucho, y así fiché en el San Fernando. Allí jugué desde benjamín hasta infantil. Y quiero destacar la figura de mi madre, que siempre me apoyó mucho en toda mi trayectoria. Ella está muy contenta porque ahora milito en el CD Tenerife”.