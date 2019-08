A la UD Las Palmas se le escapan dos puntos en el alargue

Las Palmas y Racing de Santander continúan sin ganar en LaLiga SmartBank después de firmar tablas en un trepidante partido, en el que los locales habían remontado en inferioridad numérica con un doblete de Rubén Castro, pero un examarillo, Álvaro Cejudo, empató en la última jugada.



Estuvo más cómodo y ordenado el equipo montañés en el inicio, pues a la Unión Deportiva, ya sin David Timor (Getafe) y a la espera de que llegue este domingo el colombiano Juanjo Narváez, cedido por el Betis, le costó mucho hilvanar su juego, pese a un disparo envenenado de Álvaro Lemos que no encontró portería en el minuto 9.



Con sus dos centrales amonestados muy pronto, los isleños tuvieron problemas para contener en el centro del campo a un rival que, con escasa oposición, dibujó una jugada de pizarra, con excelente pase profundo de Álvaro Cejudo hacia Karim Yoda, quien superó en velocidad a De la Bella y cruzó ante Josep.



Tardó en encontrarse el equipo local, pero cuando lo hizo, impulsado casi siempre por el aire fresco y la habilidad del juvenil Pedri, empujó al Racing hacia su área, con disparo de Kirian, atajado por el guardameta, y otro de Cedrés, al lateral de la red.



Antes del descanso, el joven Lucas Díaz realizó dos meritorias paradas, pleno de reflejos, primero en un rechace de cabeza hacia su portería de Alexis Ruano, y en el posterior saque de esquina, en un testarazo de Alberto De la Bella.



Al inicio del segundo tiempo trató de reaccionar Las Palmas, pero Nuha Marong fue siempre una amenaza para la zaga local, y estuvo cerca del gol en dos ocasiones seguidas, con una internada plena de potencia y después en un cabezazo que desvió Josep al travesaño.



Pepe Mel agitó el banquillo, hizo debutar al costamarfileño Drolé en la izquierda -con ese cambio movió las posiciones de Pedri y Cedrés hacia el centro y la derecha, respectivamente- y más tarde metió al también debutante Juan Fernández, delantero del filial, mientras Iván Ania reforzó la medular con Nkaka.



Pedri tuvo la mejor ocasión local con un disparo cruzado dentro del área al que respondió de nuevo Lucas Díaz con un gran desvío, justo en la jugada previa a la expulsión de Aythami Artiles, al recibir el central su segunda tarjeta amarilla, por la que se perderá el derbi canario del próximo sábado en Tenerife.



Pese a la inferioridad, el partido estuvo abierto, y un balón bombeado al área cántabra acabó con derribo de Olaortua en un salto con Mantovani, sancionado como penalti, que convirtió Rubén Castro con cierta fortuna, porque llegó a tocar el balón Lucas Díaz.



El partido no tenía dueño, y una galopada de Drolé con evidente peligro, que no fue frenada en falta por ningún jugador del Racing, acabó con un medido pase del africano a Rubén Castro para que el delantero picase el balón con maestría ante la salida del portero.



La remontada local parecía un hecho, pero Las Palmas pecó de falta de oficio y permitió una última jugada visitante, en el minuto 96, cuando el balón acabó dentro del área con pase de Nkaka hacia Álvaro Cejudo, quien ajustó su disparo al poste derecho de Josep Martínez para firmar la definitiva igualada.





UD LAS PALMAS (2): Josep Martínez; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella (Mauricio Lemos, min. 78); Ruiz de Galarreta, Kirian; Álvaro Lemos (Drolé, min. 57), Cristian Cedrés (Juan Fernández, min. 69), Pedri; y Rubén Castro.



RACING DE SANTANDER (2): Lucas Díaz; Aitor Buñuel, Olaortua, Alexis Ruano, Abraham Minero; Mario Ortiz, Sergio Ruiz (Barral, min. 91); Yoda (Nico Hidalgo, min. 84), Álvaro Cejudo, Enzo Lombardo (Nkaka, min. 66); y Nuha Marong.

ÁRBITRO: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Expulsó al jugador local Aythami Artiles por doble amonestación (minutos 5 y 76). Además, amonestó a sus compañeros Mantovani, Kirian y Ruiz de Galarreta, y a los visitantes Yoda, Abraham y Olaortua. También expulsó a un fisioterapeuta del club local.

GOLES: 0-1, min. 19: Yoda. 1-1, min. 82: Rubén Castro, de penalti. 2-1, min. 89: Rubén Castro. 2-2, min. 96: Álvaro Cejudo.



INCIDENCIAS Estadio de Gran Canaria. ante 12.839 espectadores. Realizó el saque de honor una representación de los medios de extinción del Cabildo de Gran Canaria, en nombre de todos los que han luchado contra los incendios de las últimas semanas en la isla. Se guardó un minuto de silencio en memoria de la hija del exseleccionador español Luis Enrique Martínez.