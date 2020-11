Las Palmas recibe al Mirandés para redimirse

La UD Las Palmas y el Mirandés alcanzarán este miércoles el primer tercio de LaLiga SmartBank en un partido que será muy especial para el guardameta visitante Raúl Lizoain, formado en la cantera amarilla, mientras que en la local continuará Álvaro Valles, a pesar del error que le costó un gol a su equipo en Sabadell.

Lizoain se enfrentará al equipo de su tierra, que defendió durante siete temporadas —tres de ellas en Primera División—, y será el portero a batir por una Unión Deportiva que llega al choque tras un decepcionante 3-1 encajado en la Nova Creu Alta, mientras que los rojillos vienen de golear al Cartagena (4-1), aunque han flaqueado en sus últimos partidos como visitante.

En la portería contraria, Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, ha asegurado que seguirá confiando en el sevillano Álvaro Valles pese a que un grave error suyo costó uno de los tres goles recibidos en Sabadell. También ha confirmado el técnico madrileño que el lateral derecho gallego Álvaro Lemos se ha recuperado de los problemas físicos que le impidieron estar en ese partido.

Por el contrario, el centrocampista asturiano Christian Rivera no está apto para competir porque continúa con vómitos, y el extremo izquierdo gaditano Pejiño “no avanza muy bien” en su recuperación y es “seria duda”. También es una incógnita si podrá contar en el once inicial con Sergio Araujo, porque los sesenta minutos que jugó en Sabadell “no le han sentado muy bien” y vuelve a tener problemas musculares “pero no son siempre es el mismo sitio, sino en zonas diferentes”. Sí es baja segura el brasileño Jonathan Silva tras recibir la tarjeta roja directa en la Nova Creu Alta el pasado domingo, por lo que, salvo sorpresa, será el turno para Dani Castellano en el lateral izquierdo.

El Mirandés quiere poner a prueba la efectividad mostrada frente al Cartagena en la vuelta a Las Palmas de Raúl Lizoain, que debutará bajo los palos frente a su exequipo. “Poco podemos saborear las victorias”, ha señalado el guardameta rojillo, que tendrá un partido especial por enfrentarse al club de su ciudad y haber vestido su camiseta durante ocho años. “Es bonito volver a casa”, ha señalado, admitiendo que tendrá “un plus de energía” en este encuentro, ya que, aunque no es la primera vez que tiene delante a sus excompañeros, sí debutará en el once contra su antiguo equipo.

El cuadro de José Alberto López ha perdido un poco la efectividad como visitantes tras las últimas derrotas frente a Leganés y Almería, pero sigue cerca de los puestos de promoción. El técnico tendrá la baja de Mario Barco, todavía recuperándose de su operación.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Eric Curbelo, Dani Castellano; Javi Castellano; Rober, Sergio Ruiz, Kirian, Clemente; y Edu Espiau.

CD Mirandés: Lizoain; Víctor Gómez, Vivian, Berrocal, Javi Jiménez; Messeger, Javi Muñoz, Jirka, Iván Martín; Moha y Sergio Moreno.

Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio de Gran Canaria, 18:00 horas.