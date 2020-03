Los jugadores de la UD Las Palmas y Pedrito arriman el hombro

La plantilla profesional de la UD Las Palmas colabora en una iniciativa solidaria en la lucha por hacer frente a los efectos del coronavirus (Covid-19), mediante una aportación económica para la compra de material sanitario, según informa este miércoles el club isleño.

Aythami Artiles, capitán del equipo amarillo, ha comunicado que se viene realizando una importante donación para la compra de material sanitario de primera necesidad y en la que han participado todos los jugadores del plantel profesional, así como los componentes del cuerpo técnico que encabeza el madrileño Pepe Mel, informa EFE en un despacho.

La 'Peña 16 Aythami Artiles' es la encargada de coordinar esta iniciativa de los futbolistas del conjunto grancanario, "con el fin de que todo el material adquirido pueda llegar lo antes posible a hospitales, residencias de mayores y hogares que lo necesiten", añade la nota.

"El mundo del deporte sigue teniendo gestos solidarios en la lucha por combatir los efectos del Covid-19 y el del vestuario amarillo es una muestra más del compromiso social de sus futbolistas con los más necesitados en estos tiempos difíciles", finaliza el comunicado.

📻⚽ @_Pedro17_ en @ellarguero



"Estuvimos viendo en @FundacionPedro como ayudar, nos pusimos en contacto con los hospitales de la isla. El material sanitario escasea en todo el país y todo lo que podamos ayudar, bienvenido sea"https://t.co/KvwJEKJjXhpic.twitter.com/QUteClwvSM — El Larguero (@ellarguero) March 24, 2020

En la misma línea, a comienzos de semana la Fundación Pedro Rodríguez anunciaba la financiación de más de 3.000 pantallas protectoras para entregar a los profesionales sanitarios y cuerpos de seguridad.

Este material iría destinado a las zonas de España más afectadas por la pandemia, Madrid y Cataluña. "La situación en España es crítica y no podíamos quedarnos cruzados de brazos. No hay los recursos suficientes y he decidido ayudar", decía el tinerfeño en el programa El Larguero de la Cadena Ser.