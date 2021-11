Cuarto triunfo de los rusos Lukyanuk-Arnautov en el Rally Islas Canarias

Los rusos Alexey Lukyanuk-Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2) han conseguido su cuarta victoria en el Rally Islas Canarias y se quedan en el palmarés histórico de la prueba a una sola victoria del récord de Carlos Sainz.

Asimismo, segundos tras una segunda etapa perfecta, Efrén Llarena se ha hecho con el subcampeonato continental y Sara Fernández con el título de copilotos, informa la organización.

Por su parte, Enrique Cruz-Yeray Mujica son campeones regionales desde la quinta posición absoluta y segunda en el S-CER.

Los rusos han completado una edición perfecta del Rally Islas Canarias, última prueba del FIA European Rally Championship (ERC), y se han hecho con la mayoría de los scratch en los 17 tramos cronometrados celebrados, lo que les ha reportado una ventaja final de 52,3 segundos.

We are incredibly happy! We won the Rally Islas Canarias for the fourth time! It was a gorgeous race, there was only one kilometre of wet surface, everything else was dry and clean. The sun was shining, the spectators supported us… pic.twitter.com/6dPScJadqR